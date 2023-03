DONNE, BASTA FARSI LE PIPPE MENTALI: PENSATE SOLO A GODERE! – ANSIA E MANIA DI PERFEZIONISMO NON SONO UNA COMBINAZIONE PERFETTA PER IL SESSO ESPLOSIVO: LE DONNE SI FANNO TROPPE PARANOIE PER IL LORO ASPETTO FISICO, SI PREOCCUPANO DI NON AVERE ABBASTANZA ORGASMI E PENSANO CHE LA RELAZIONE SIA FINITA QUANDO NON HANNO PIÙ VOGLIA DI TROMBARE CON IL PARTNER. LA SEXPERTA TRACEY COX SPIEGA COME RIUSCIRE A SCOPARE IN SERENITÀ…

DAGONEWS

orgasmo

Le donne sono sia perfezioniste che ansiose: non la migliore combinazione per un sesso esplosivo.

Se non si preoccupano perché pensano di avere un corpo perfetto, allora sono in ansia per gli orgasmi che hanno (o non hanno) o perché non hanno strappato avidamente i vestiti da dosso al partner. Niente di più sbagliato. E i motivi li spiega la sexperta Tracey Cox che insegna come riuscire a superare questi ostacoli e godersi una sana scopata.

orgasmo

IL CORPO

Sentirsi desiderabili è estremamente importante perché questo, da solo, può determinare quanto sei felice sessualmente. Studio dopo studio si ottiene lo stesso risultato, anno dopo anno: sentirsi sessualmente attraenti significa che è molto più probabile che tu ti diverta a fare sesso.

È facile: se ti vergogni del tuo corpo e pensi che sia brutto, perché vorresti che qualcuno lo guardasse o lo toccasse?

Questa repulsione per la nostra stessa carne e il nostro sangue è una cosa molto femminile.

orgasmo

PASSA OLTRE:

La distrazione è un ottimo punto di partenza. Concentrati su come ti senti durante il sesso. Il sesso riguarda ciò che accade all'interno, non all'esterno. Concentrati verso l'interno, non verso l'esterno. Guarda il tuo partner, non il tuo corpo. Guarda nei loro occhi, guarda il loro corpo, non il tuo.

Parlare. Non devi dire zozzerie se non ne hai voglia. Dì solo "Mi piace", "È fantastico", "Dio, sei sexy". Gemiti e complimenti. Parlare ti aiuta a fare sesso consapevole: sei nel momento in cui parli e non pensi al tuo aspetto.

orgasmo 1

Diventa attiva. Muoviti. Prendi il controllo. Fai qualcosa, non sdraiarti e lasciare che facciano loro tutto. Più sei attivo e coinvolto nel sesso, meno tempo ha il tuo cervello per diventare paranoico.

Fantasticare. Se guardare il tuo partner non funziona, chiudi gli occhi e fuggi in una fantasia che ti proietta in un ruolo positivo. Perditi in essa.

Fai sesso più spesso. Fare sesso migliora l'immagine corporea. Piacevoli esperienze sessuali ci fanno sentire meglio con il nostro corpo. Se il nostro partner si diverte chiaramente a fare l'amore, non siamo così male, no? È uno scenario vantaggioso per tutti. Meglio ti senti con il tuo corpo, migliore è il sesso. Il che ci fa desiderare di più il sesso, il che a sua volta aiuta a nutrire una migliore immagine del corpo.

orgasmo

GLI ORGASMI

Le donne si preoccupano molto degli orgasmi: non averne uno, impiegare troppo tempo per averne uno o avere orgasmi non soddisfacenti. Tutta ansia inutile, dicono i terapisti del sesso.

Nel sesso davvero fatto bene, dice il noto terapista del sesso statunitense Stephen Snyder, l'orgasmo dovrebbe essere come il dessert alla fine di un buon pasto. Memorabile forse. Ma non è il motivo per cui hai iniziato a fare sesso. Le coppie che fanno sesso migliore sono quelle che non si pongono l'orgasmo come obiettivo. Si divertono e basta, quando e se arriva.

L'angoscia per l'orgasmo è la seconda ragione più comune per cui le persone cercano un trattamento per problemi sessuali (la perdita del desiderio è la prima). Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo al sesso: l'orgasmo non è l'obiettivo, il piacere lo è.

coppia sesso

Ti ci vuole più tempo per raggiungere l'orgasmo rispetto a prima? E allora? Goditi il viaggio più lungo. L'orgasmo che hai appena avuto non è stato la metà intenso di quello che hai provato la scorsa settimana? Che importa! Sei un essere umano, non una macchina che sforna repliche esatte.

Gli orgasmi si verificano quando siamo felici, rilassati, nello spazio giusto e non ci sentiamo sotto pressione. Queste circostanze perfette non accadono così spesso, eppure continuiamo a fustigarci perché non abbiamo orgasmi esplosivi al momento giusto.

sesso orgasmo

PASSA OLTRE:

Perdi l'ossessione dell'orgasmo adottando i seguenti mantra.

Conoscere i fatti. Tra il 17 e il 25 per cento delle donne raggiunge l'orgasmo attraverso la sola penetrazione vaginale. Se sei una delle tante donne che si sono sempre sentite come se ci fosse qualcosa di sbagliato in te per non essere in grado di raggiungere l'orgasmo durante il rapporto, questo dovrebbe farti sentire molto meglio. Sei la maggioranza, non l'eccezione! Concentrati sulla stimolazione del clitoride (interno ed esterno).

il sesso penetrativo non per forza fa raggiungere orgasmi

Pensa praticamente, non emotivamente. Ci sono molte ragioni per cui potresti trovare più difficile e/o più lungo raggiungere l'orgasmo. Il nostro stato mentale, il momento del mese, quanto ci sentiamo vicini al nostro partner, quanto siamo eccitati, i cambiamenti ormonali: tutte queste cose influenzano la facilità con cui raggiungiamo l'orgasmo. Quasi tutte le donne raggiungono l'orgasmo facilmente e rapidamente con un vibratore. Se ci metti troppo tempo, prendine uno.

orgasmo

Cambia la prospettiva. Se fai dell'orgasmo l'obiettivo del sesso, perdi totalmente il focus. L'orgasmo dura tra 20 secondi e due minuti. È l'accumulo di tensione erotica che è la parte intima e piacevole del sesso. Puoi comunque avere del sesso piacevole senza che nessuno dei due abbia un orgasmo vero e proprio.

NON VOLERE FARE SESSO CON QUALCUNO CHE AMIAMO

Un'alta percentuale di persone in relazioni a lungo termine ama disperatamente i propri partner, ma non vuole farci sesso. E non hanno idea del perché. Ci sono molte ragioni per cui l'amore prospera e il sesso muore nel tempo. Abbiamo tutti bisogno di adattare le nostre aspettative sul sesso monogamo.

orgasmo capezzolo

La triste realtà è che non siamo programmati per il sesso appassionato a lungo termine. La lussuria e l'amore sono inquieti compagni di letto, non migliori amici. Gli ormoni del sesso e dell'amore combattono nel nostro cervello, piuttosto che condividere felicemente lo spazio perché ciò che piace a uno uccide l'altro. L'amore ama la prevedibilità e la sicurezza; la lussuria vuole il proibito e il nuovo.

Perdere il desiderio verso i nostri partner è più "naturale" nelle relazioni a lungo termine che continuare a desiderare il sesso.

PASSA OLTRE:

ORGASMO 4

Ignora ciò che ti è stato rifilato nelle commedie romantiche: l'amore e il sesso nella vita reale non hanno alcuna somiglianza.

Il desiderio non è l’unica motivazione che spinge a fare sesso. Rendere felice il tuo partner, sentirsi connessi, raccogliere i numerosi benefici per la salute, dare piacere: questi sono solo alcuni dei buoni motivi per fare sesso. Dobbiamo allontanarci dal pensare che il desiderio sia l'unica motivazione.

Avere una conversazione onesta su cosa funziona ancora e cosa no. I nostri corpi cambiano con l’età e con le fasi che attraversiamo. Le tecniche che prima funzionavano, a volte non funzionano più dopo. Dì: "So che prima amavo la penetrazione, ma ora preferisco il sesso orale".

il rapporto non finisce quando lui raggiunge l orgasmo

Non scendere a compromessi. Se entrambi preferite diversi stili di sesso (lussurioso, amorevole, selvaggio, consapevole), fare sesso "a modo tuo" una volta e quello a modo suo la volta successiva, è una buona soluzione. Oppure alternateli durante lo stesso rapporto. O meglio ancora: inventate qualcosa che piaccia a entrambi.

Sviluppa fantasie e smetti di preoccuparti. Non ti piace il tuo partner, ma di sicuro ti piace il tuo capo? Il tuo partner non può leggere nel pensiero. Lascia correre la tua immaginazione quanto vuole e con chi vuole. Sì, anche quella persona. Alla fine funziona e chi ne trae beneficio è il tuo partner. Se quella fantasia ti fa godere, il tuo cervello la assocerà al buon sesso con il partner.

ORGASMO

Aggiungi stimoli esterni. Guarda un film sexy, ascolta audio porno, prova alcuni giocattoli sessuali. Sono tutti modi estremamente efficaci e senza sforzo per iniettare il desiderio in relazioni a lungo termine.

