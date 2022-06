DOPO 26 ANNI DI PARALISI SU STRAGI E SPARATORIE, NEGLI STATI UNITI ARRIVA IL PRIMO (MINI) ACCORDO SULLE ARMI - AL SENATO REPUBBLICANI E DEMOCRATICI TROVANO UN’INTESA SUL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SUGLI ACQUIRENTI DI ARMI - PIÙ FONDI PER CONSENTIRE AGLI STATI DI OSSERVARE IL COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI A RISCHIO, SEGUENDO LE SEGNALAZIONI DI FAMIGLIARI, INSEGNANTI E CONOSCENTI - LE AUTORITÀ DOVRANNO CONFISCARE FUCILI E PISTOLE ALLE PERSONE CHE MOSTRANO SEGNI DI PERICOLOSITÀ - CHI È STATO CONDANNATO PER VIOLENZA DOMESTICA NON POTRÀ PIÙ POSSEDERE UN'ARMA…

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

È un mini accordo. Ma è un passo che sblocca 26 anni di totale paralisi su stragi e sparatorie. Ieri dieci senatori democratici e dieci repubblicani hanno annunciato l'intesa su «una proposta bipartisan per proteggere i bambini americani, dare sicurezza alle scuole e ridurre la minaccia di violenza attraverso il Paese». Va detto subito: non è previsto il bando dei fucili semiautomatici, come quello usato da Salvador Ramos per falciare 19 bambini e due insegnanti il 24 maggio scorso, nella scuola elementare di Uvalde, in Texas.

Non verrà nemmeno alzata da 18 a 21 anni la soglia di età per comprare un Ar-15 o un'altra mitraglietta. E Ramos aveva appena compiuto 18 anni, pochi giorni prima della strage.

Nello schema, invece, figurano sostanzialmente quattro provvedimenti. Il più importante, forse, è il rafforzamento dei controlli sugli acquirenti di armi. Saranno messi a disposizione più fondi per consentire agli Stati di osservare il comportamento dei soggetti considerati a rischio, seguendo le segnalazioni (il «red flag» la bandiera rossa) dei famigliari, degli insegnanti, dei conoscenti.

Le autorità dovranno confiscare fucili e pistole alle persone che mostrano segni di pericolosità. La rete dei controlli si estenderà anche ai giovani tra i 18 e i 21 anni.

Secondo: chi è stato condannato per violenza domestica non potrà più possedere un'arma. Il divieto, e questa è una novità, tocca anche i partner, fidanzati o fidanzate, non solo i coniugi.

Il terzo capitolo è il più delicato. Verranno stanziate più risorse per assistere e, quindi anche per monitorare, tutti coloro che soffrono di disturbi mentali.

Infine, il proposito per ora più generico: «rafforzare la sicurezza delle scuole».

È ancora difficile, quindi, valutare quale potrà essere l'impatto concreto.

Tuttavia questa giornata segna una svolta. Nel Senato ci sono i numeri, cioè almeno 60 seggi, per superare lo storico ostruzionismo dei senatori repubblicani. La politica, questa volta, non ha completamente ignorato la grande maggioranza degli americani. Sabato, migliaia di attivisti hanno marciato a Washington, New York e in altre città del Paese. Anche Joe Biden ha fatto sapere di «appoggiare» l'accordo, pur avendo chiesto per settimane il bando dei fucili automatici. Due i senatori protagonisti della trattativa : il democratico Chris Murphy, del Connecticut, lo Stato della sparatoria della scuola elementare Sandy Hook (uccisi 20 bambini e sei adulti); il repubblicano John Corny, del Texas.