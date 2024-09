DOPO L'ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA DI UNA SETTIMANA FA, IL "FATTO" SFOTTE IL GENERALE FIGLIUOLO CHE, DA OLTRE UN ANNO, E' COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI ALLUVIONATI NEL 2023: "COLTO DAL DUBBIO CHE LE SUE 30 ORDINANZE NON AVESSERO PROPRIO RISOLTO TUTTI I PROBLEMI HA INVIATO UNA LETTERA ALLA REGIONE, PENSATE CHE COMBINERÀ QUANDO GLI DIRANNO CHE IN 14 MESI HA DATO SOLO 30 MILIONI DI RISTORI A FAMIGLIE E IMPRESE A FRONTE DI QUALCHE MILIARDO DI DANNI..."

Marco Palombi per il “Fatto quotidiano” - Estratti

francesco paolo figliuolo foto di bacco

Alla fine il generale Francesco Paolo Figliuolo venne colto da un leggero sospetto: ma non sarà che in Emilia-Romagna è successo qualcosa? Il fiuto del militare, come forse qualcuno immagina, non lo ha tradito neanche stavolta.

L’uomo che, pur essendo alpino, vaccinò il Paese correndo come un bersagliere di casa in casa, è da oltre un anno Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023 e ieri, colto dal dubbio che le sue 30 ordinanze non avessero proprio risolto tutti i problemi, ha inviato una lettera alla Regione, la Prima lettera di Francesco Paolo agli emiliani: “La Struttura Commissariale ha avviato la pianificazione di una serie di sopralluoghi presso i soggetti attuatori delle ordinanze riguardanti la ricostruzione pubblica, con l’obiettivo di valutare lo stato di avanzamento degli interventi, inclusi i procedimenti tecnico-amministrativi correlati”.

“Il potenziamento delle funzioni strategiche di monitoraggio sull’attuazione delle ordinanze commissariali costituisce una priorità imprescindibile”. Perbacco! Scade a fine anno, ma adesso farà l’imprescindibile monitoraggio. Ha pure scoperto che gli interventi “in somma urgenza” sono “ancora incompleti”.

Se lo avesse saputo prima avrebbe scritto già da un po’, come ieri, che “è fondamentale che tali interventi vengano finalizzati in modo pieno e rigoroso, evitando ritardi che potrebbero (sic) compromettere la sicurezza del territorio”.

Zang Tumb Tumb! Non lo sentite il rumore di betoniere ed escavatrici che si mettono in moto da sole in un fuggi fuggi di geometri comunali? E qui Figliuolo, che conosce il suo fascino, vuol essere sicuro che non si fermino mai, neanche per ammirarlo: “Sarà fondamentale mantenere un coordinamento stretto con il Commissario all’emergenza, affinché i sopralluoghi non ostacolino né rallentino il lavoro”.

Pensate che combinerà quando gli diranno che in 14 mesi ha dato solo 30 milioni di ristori a famiglie e imprese a fronte di qualche miliardo di danni!

Capace persino che va a controllare col pallottoliere nella fondina.

alluvione in emilia romagna. 7 alluvione in emilia romagna. 6