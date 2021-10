DOPO AVER PUNTATO IL FUCILE CONTRO I GIORNALISTI, ERIC ZEMMOUR FA ROTOLARE LA TESTA DEL DIRETTORE DI "PARIS MATCH" - HERVE' GATTEGNO E' STATO LICENZIATO DOPO AVER PUBBLICATO LE FOTO DEL CANDIDATO DI DESTRA 63ENNE ABBRACCIATO ALLA SUA ASSISTENTE 28ENNE: I DUE SONO STATI BECCATI IN COSTA AZZURRA IN POSIZIONI COMPROMETTENTI - "IL DONALD TRUMP DEI FRANCESI" E' MOLTO VICINO A VINCENT BOLLORE', PRINCIPALE AZIONISTA DEL GIORNALE, CHE LO HA ASSUNTO COME ESPERTO SU CNEWS E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Herve Gattegno

Il direttore della rivista francese Paris Match è stato licenziato per aver pubblicato una copertina con la foto di Eric Zemmour, candidato presidenziale di estrema destra, 63 anni, stretto in un abbraccio con la sua assistente ventottenne.

Le foto sono uscite un mese fa e ritraevano appunto Zemmour con Sarah Knafo in posizioni compromettenti nel Mar Mediterraneo al largo della Costa Azzurra. Zemmour si è molto irritato per lo scoop di Paris Match e, secondo The Times, ha annunciato che sta intraprendendo un’azione legale per violazione della privacy.

Eric Zemmour e Sarah Knafo

Lo scandalo non ha intaccato la popolarità di Zemmour, sposato con tre figli. Il “Donald Trump francese”, come alcuni lo hanno ribattezzato, deve ancora annunciare se si candiderà oppure no alla presidenza francese, ma in ogni caso i sondaggi lo danno alla stessa percentuale della rivale di estrama destra Marine Le Pen, al 16%.

Chi uscirà vittorioso dalla gara sfiderà il presidente Macron alle elezioni del prossimo anno.

Secondo i giornalisti che lavorano al Paris Match, la copertina ha infastidito Vincent Bolloré, il principale azionista di Lagardère, il conglomerato proprietario del settimanale. il magnate dell'import-export miliardario 69enne della Bretagna, che ha acquisito l'impero dei media, conosce bene Zemmour, avendolo assunto come esperto su CNews.

Copertina di Paris March

Sotto la guida di Bolloré, il canale di notizie ha virato a destra, e Zemmour ne è l'attrazione principale con le sue opinioni di estrema destra, le posizioni anti-Islam e anti immigrazione.

Zemmour ha lasciato l’incarico il mese per prepararsi sua corsa presidenziale.

Secondo quanto riferito, Gattegno, che dirigeva anche Il Journal du Dimanche, è stato sempre vicino a Macron e all’ex presidente Sarkozy. Sotto la sua direzione, il Journal du Dimanche è stato ribattezzato “La Pravda di Macron”. Ma il giornalista non è un fan di Zemmour, e recentemente lo ha descritto come un «profeta di sventura».