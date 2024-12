DOPO CINQUE GIORNI DALL'OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON, FORSE È STATO ARRESTATO IL SUO ASSASSINO - LA POLIZIA DI ALTOONA, IN PENNSYLVANIA, HA FERMATO UN UOMO IN RELAZIONE ALL'UCCISIONE DEL CEO DI "UNITEDHEALTHCARE", AVVENUTA A MANHATTAN IL 4 DICEMBRE - IL SOSPETTATO È STATO TROVATO IN POSSESSO DI UNA PISTOLA SIMILE A QUELLA USATA NELL'OMICIDIO...

IL KILLER DI BRIAN THOMPSON 2

(ANSA) - NEW YORK, 09 DIC - La polizia di Altoona in Pennsylvania ha fermato un uomo in relazione all'assassinio del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan il 4 dicembre. Il fermo è avvenuto perché l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata nell'omicidio.

La polizia di New York si sta recando nella zona. E' ancora presto per dire se il fermato ad Altoona sia il sospetto killer di Thomson i cui funerali sono in programma oggi in forma privata a Minneapolis. Sabato le autorità di New York aveva diffuso altre due foto, una delle quali scattata in un taxi.

POLIZIA DAVANTI ALL HOTEL HILTON DI NEW YORK DOVE E STATO UCCISO BRIAN THOMPSON

In entrambi i casi il volto del ricercato era coperto da una mascherina chirurgica azzurra. La polizia aveva anche annunciato il contenuto dello zaino che il killer avrebbe abbandonato a Central Park prima di lasciare Manhattan: all'interno c'erano un giaccone Tommy Hilfiger e dollari falsi del Monopoli.

BRIAN THOMPSON OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON - L ASSASSINO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI SICUREZZA l omicidio di brian thompson a new york la scena del crimine omicidio di brian thompson IL KILLER DI BRIAN THOMPSON