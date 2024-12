DOPO IL DISSING, IL “KISSING” - LA NUOVA OPERA DELLO STREET ARTIST TVBOY, NOME D’ARTE DI SALVATORE BENINTENDE, COMPARSA A MILANO RAFFIGURA FEDEZ E TONY EFFE CHE SI BACIANO: “SI PREPARANO PER SANREMO” – I DUE RAPPER, CHE HANNO INSCENATO UNO SCAZZO CANORO A SUON DI OFFESE E ACCUSE RECIPROCHE, SONO TRA GLI ARTISTI IN GARA AL PROSSIMO FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA... - VIDEO

TONY EFFE E FEDEZ - MURALE BY TVBOY

Estratto dell’articolo di Anna Gandolfi per www.corriere.it

In origine furono Breznev e Honecker, dipinti da Dimitri Vrubel sul Muro di Berlino. Poi arrivarono Matteo Salvini e Luigi Di Maio, fissati a un passo dai palazzi della politica romana il 23 marzo 2018, proprio mentre Lega e M5S stringevano l’accordo politico. E adesso? […] Fedez e Tony Effe, i rapper che hanno fatto volare (digitalmente) gli stracci.

fedez tony effe

L’OPERA DI TVBOY PER LA CAMPAGNA IEO/MONOPOLY

Pronti, via con un bacio a stampo che TvBoy, lo street artist più fotografato d’Italia – probabilmente non solo – ha fatto comparire questa mattina, 7 dicembre, in via Ventimiglia a Milano. Tagga entrambi i cantanti, «colti mentre si preparano per Sanremo». E tagga anche la Rai che […] abbiamo appreso ce li proporrà sul palco dell’Ariston. Il commento dell’artista: «A Natale siamo tutti più buoni…».

[…] Salvatore Benintende, Tvboy, siciliano di nascita e milanese da una vita, 44 anni, tra le firme pop italiane e contemporanee più note anche all’estero, pesca strategicamente dalla cronaca. I politici ma non solo: i furono-Ferragnez sono soggetto già battuto. L’anno scorso in questo periodo Chiara Ferragni con pandoro compariva su un muro a Barcellona (dove lo street artist lavora), mentre ancora in via Ventimiglia a Milano era stato stampato il no alla violenza sulle donne con il volto di Paola Cortellesi. Un successo riconosciuto: le sue opere sono anche state protagoniste di una retrospettiva al Mudec.

tony effe contro fedez

Sulla vicenda Salvini-Di Maio aveva raccontato al Corriere un aneddoto: «Citavo il bacio di Breznev e Honecker dipinto da Dimitri Vrubel sul Muro di Berlino, però non è stato capito da tutti: mi hanno chiamato omofobo. Del tutto fuori strada».

FEDEZ - BRANO CONTRO TONY EFFE

Era andata così: «Si vociferava dell’accordo, io mi sono preparato il lavoro a Barcellona e l’ho incollato (i lavori di TvBoy sono spesso cartacei su muro, ndr) all’alba in via del Collegio Capranica, tra i palazzi della politica a Roma. Poche ore dopo l’accordo c’è stato davvero. Mi chiama un amico giornalista: sono tutti qui davanti al disegno, delirio. C’era un carabiniere che piantonava la zona, il poster non si staccava ed era stato coperto. Ci avevo messo un qr code che rinviava alla mia pagina web, eppure la Scientifica rilevava le impronte. Non mi sono mai nascosto però quella volta mi sono preoccupato». […]

fedez contro tony effe FEDEZ E TAYLOR MEGA - BRANO CONRO TONY EFFE