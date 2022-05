DOPO IL FESTINO, TI FANNO LA FESTA - A FIRENZE L'ADDETTA ALLE PULIZIE DI UNA SCUOLA DI MODA ORGANIZZAVA NEI LOCALI DELL'ISTITUTO FESTINI A BASE DI ALCOL E METANFETAMINE - LA 40ENNE, CITTADINA FILIPPINA, E' STATA SORPRESA DA ALCUNI AGENTI IN BORGHESE A SPACCIARE SHABOO, UNA DROGA SINTETICA CHE CREA FORTE DIPENDENZA, A UN SUO CONNAZIONALE - I POLIZIOTTI A QUEL PUNTO HANNO DECISO DI PERQUISIRE IL LUOGO DI LAVORO E...

Usava i locali all’interno della scuola di moda dove lavorava come addetta delle pulizie per organizzare festini a base di alcool e metanfetamine ma è stata scoperta e denunciata dalla polizia municipale. Si tratta di una 40enne cittadina filippina.

Tutto è iniziato lo scorso giovedì pomeriggio, quando gli agenti del reparto antidroga in servizio in abiti borghesi in zona San Lorenzo hanno assistito in diretta allo scambio droga-denaro tra la donna, arrivata in monopattino, e un suo connazionale. Una volta recuperata la sostanza gli agenti si sono resi conto che si trattava di una dose di shaboo, droga sintetica del tipo delle metanfetamine che crea forte dipendenza, molto diffusa tra la popolazione filippina.

La donna ha dichiarato di venire da una scuola di moda dove lavorava come addetta alle pulizie ma non ha voluto accompagnare gli agenti sul posto. Questi comunque hanno individuato l'istituto e contattato la dirigenza per farsi aprire. Mentre stavano aspettando il responsabile hanno visto uscire dal portone un uomo sempre di nazionalità filippina che, alla vista degli agenti, si è liberato di alcune dosi di shaboo. Questi ha dichiarato agli agenti di aver appena acquistato la droga dalla sua connazionale addetta alle pulizie nella scuola, come aveva già fatto altre volte confermando la versione del primo cliente.

Una volta entrati all’interno gli agenti hanno sorpreso due donne che hanno ammesso di essere lì per cenare e bere qualcosa insieme alla loro amica che lavorava nella scuola. Nella perquisizione del locale a disposizione della 40enne sono stati trovate, oltre a numerose bottiglie di birra e resti di cibo avanzato, altre tre dosi di shaboo, un bilancino di precisione e, ben nascosto, materiale utile per il confezionamento della droga. Per la donna è scattata la denuncia per spaccio.