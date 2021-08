10 ago 2021 08:58

LA DOPPIA MORALE DEI NO VAX: SE LA PRENDONO CON I MEDIA "DI REGIME" E POI VOGLIONO IMPORRE IL BAVAGLIO AI GIORNALISTI - LA SEDE DELLA BBC A LONDRA E' STATA PRESA D'ASSALTO DAI MANIFESTANTI NO VAX - IL CORTEO E' STATO ORGANIZZATO DAL MOVIMENTO "OFFICIAL VOICE", CHE ACCUSA I MEDIA NAZIONALI DI PROPAGANDA A FAVORE DEL VACCINO - L'ATTACCO ALLA SEDE DELL'EMITTENTE TV ERA STATO PROGRAMMATO NEI GIORNI SCORSI CON IL NOME "STORM THE BBC"