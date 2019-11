DOV’È GIULIA? – ALBERTO ANTONELLO SI SVEGLIA DAL COMA E CHIEDE DELLA FIDANZATA MORTA NELL’INCIDENTE STRADALE DI VENERDÌ SCORSO. I GIUDICI SONO AL LAVORO PER RICOSTRUIRE COSA SIA ACCADUTO, MA IL RAGAZZO AVEVA BEVUTO E LA SERA PRIMA ERA STATO TROVATO IN POSSESSO DI HASHISH – IL PADRE FRANCO, CON LA STORIA DELLA MALATTIA DELL’ALTRO FIGLIO ANDREA HA ISPIRATO “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE” DI SALVATORES: “NON BISOGNA CRIMINALIZZARLO…” – VIDEO

Eleonora Biral e Mauro Pigozzo per www.corriere.it

Alberto è stato risvegliato dal coma lunedì pomeriggio e il suo primo pensiero è stato per la fidanzata Giulia. Ha chiesto di lei. Per il momento però nessuno ha avuto cuore di dirgli che era morta, che non ce l’aveva fatta. Alberto Antonello, il 19enne di Castelfranco Veneto che guidava la Mercedes che venerdì scorso è uscita di strada lungo la Treviso Mare a Musile di Piave, lunedì ha riaperto gli occhi grazie alla procedura di risveglio dal coma farmacologico adottata dai medici dopo quel terribile incidente nel quale è morta Giulia Zandarin, 18 anni.

Un dramma, quello di Giulia e Alberto che ha turbato la comunità di Castelfranco Veneto, dove vivevano i due fidanzati e le loro famiglie. Da una parte, si teme per la vita di un figlio. Dall’altra, ci si appresta a celebrare un funerale, mercoledì mattina alle 10.30, nella chiesa del Duomo. Officerà don Franco De Marchi, il sacerdote di San Floriano: la sua chiesa è attaccata alla casa della mamma di Giulia, Renata Sousa.

«Nessuna parola può essere esaustiva di fronte all’assurdità», diceva. «Le parole che risuonano nel cuore, nel silenzio, sono quelle più vere». La nonna, Raffaella Zandarin, ieri era sconvolta. «Era la mia unica nipote, una ragazza splendida e buona».

Franco: «Non bisogna criminalizzare mio figlio»

Don Dionisio, parroco del Duomo, non vuole dir nulla, neppure sulle reazioni della comunità, che ha letto dai giornali la difesa di Franco (protagonista di un recente film di Salvatores che racconta la storia della malattia dell’altro suo figlio, Andrea), papà di Alberto.

«Non bisogna criminalizzare mio figlio», ha detto il genitore. Il sindaco, Stefano Marcon, che sarà presente al funerale con la fascia tricolore e accompagnato da tutta l’amministrazione comunale sceglie la stessa via. «Nel rispetto delle famiglie, mi stringo a loro», dice. «Io sono padre, quello che faccio è immedesimarmi nel dolore di questi due padri». Il resto è il racconto della cronaca giudiziaria. Antonello è indagato per omicidio stradale, la dinamica dello schianto sarà chiarita da perizia tecnica.

Nei prossimi giorni il pm Fabrizio Celenza conferirà l’incarico agli esperti di ricostruire cosa è accaduto, se è possibile ipotizzare che il giovane abbia accusato un colpo di sonno e a che velocità andasse la sua auto. Dai primi accertamenti è emerso anche che Antonello aveva bevuto. Essendo neopatentato, il limite per lui è zero; aveva un tasso alcolemico di 0,76 g/l. Gli esiti degli esami tossicologici arriveranno, invece, tra mercoledì e giovedì: il giovane la sera prima dell’incidente era stato trovato in possesso di una piccola quantità di droga.

Prima di raggiungere la discoteca «King’s» di Jesolo, infatti, la polizia aveva fermato la sua auto per un controllo. Nel veicolo, oltre a lui, c’erano la fidanzata e altri quattro amici. Sei persone, una in più rispetto al consentito, e questo gli era costato una multa. Durante il controllo gli agenti gli avevano trovato addosso mezzo grammo di hashish, perciò gli avevano anche ritirato la patente.

In questi casi la legge prevede che al conducente, se non è alterato, venga rilasciato un permesso per tornare a casa. Antonello, invece, aveva raggiunto il locale e il mattino successivo insieme alla fidanzata si era rimesso al volante per tornare nella casa in cui convivevano da un mese, a Castelfranco. Intorno alle 8, però, poco prima della rotatoria della Fossetta sulla Treviso Mare, in corrispondenza di una curva ha tirato dritto ed è finito fuori strada.

