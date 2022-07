DOVE C'È FUMETTO, C'È FUOCO - LA POLIZIA GIAPPONESE INDAGA SULLA MORTE DI KAZUKI TAKAHASHI, IL CREATORE DI "YU-GI-OH!" ANNEGATO AL LARGO DI NAGO, NELLA PREFETTURA DI OKINAWA: "POTREBBE TRATTARSI SIA DI UN INCIDENTE CHE DI UN CRIMINE" - IL CORPO DEL FUMETTISTA È STATO TROVATO IN MARE E INDOSSAVA L'ATTREZZATURA DA SNORKELING…

Greta Privitera per il “Corriere della Sera”

Gli appassionati di manga conoscono bene il suo nome, gli altri conoscono di più il titolo che lo ha reso famoso: Yu-Gi-Oh!. Kazuki Takahashi, 60 anni, mercoledì 6 luglio è stato trovato morto al largo di Nago, nella prefettura di Okinawa, in Giappone: indossava l'attrezzatura da snorkeling.

«Stiamo indagando sul caso, potrebbe trattarsi sia di un incidente che di un crimine», hanno commentato le autorità sulla misteriosa scomparsa. La morte del mangaka è un duro colpo per gli appassionati dei fumetti nipponici di tutto il mondo. Takahashi ha iniziato a disegnare all'inizio degli anni '80, ma la fama l'ha conosciuta nel 1996 con la pubblicazione del suo Yu-Gi-Oh! - tradotto: «Il re dei giochi».

È la storia di Yugi Muto, un ragazzino dai capelli a punta, giocatore di carte fantasy, preso in giro e bullizzato dai suoi coetanei che trova pace giocando. Ha al collo un oggetto misterioso a forma di piramide regalato dal nonno . In quell'oggetto - preso in un viaggio in Egitto - si nasconde lo spirito di un faraone che diventa il suo alter ego. Lo aiuterà nelle sue battaglie con i mostri e con i bulli a cui, oltretutto, insegna qualche lezione.

Le avventure di Yugi Muto - che ama gli hamburger e odia lo scalogno - hanno appassionato tantissimi bambini, adolescenti e adulti. In pochi anni, da solo manga è diventato un franchise con tanto di serie animate, videogiochi, libri, mazzi di carte e merchandise di grande successo. I suoi manga sono spesso apparsi tra la categoria dei best-seller e Yu-Gi-Oh!, il gioco di carte, ha generato un fatturato invidiabile, per la felicità dell'editore Konami. Le card hanno anche un mercato molto interessante, le più rare costano decine di migliaia di dollari.

Per capire la portata del fenomeno basta guardare il successo che ha avuto la nuova versione del videogioco rilasciata a gennaio: nei primi tre mesi è stata scaricata 30 milioni di volte. E la sua riuscita economica, sui social si è tramutata in centinaia di commenti commossi dove non è possibile non notare che quasi tutti i profili dei fan, accanto al nome (spesso occidentale), hanno idiomi giapponesi.

Sul profilo Twitter dedicato all'autore, si legge: «Indipendentemente dal fatto che tu sia cresciuto con Yu-Gi-Oh o meno, che tu abbia giocato solo al gioco di carte o letto solo il manga, se hai visto l'anime in inglese o in giapponese, siamo stati tutti uniti dalla passione di un uomo. Sarà sempre vivo nei nostri cuori». Rhymestyle, uno youtuber con più di un milione di follower, ha scritto sempre su Twitter che Takahashi gli ha dato «l'infanzia più bella di sempre».

Negli ultimi anni, Takahashi ha continuato a seguire da consulente tutto ciò che gira intorno al mondo di Yu-Gi-Oh! e ha allacciato nuove collaborazioni. Anche con il gigante Marvel per cui ha disegnato Marvel's secret reverse , che vede protagonisti Iron man e Spider-man. Mangaka, certo, ma Takahashi era anche un appassionato di giochi da tavolo, di carte e di ruolo, proprio come il suo Yugi Muto. Tra i fumetti che amava di più, c'erano i giapponesi Dragon Ball , JoJo' s Bizarre Adventure e Akira , ma nella sua lista del cuore c'era anche Hellboy , un fumetto americano dove il protagonista è il figlio di una strega e di un demone.

