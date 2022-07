DOVE CI SONO TRAPPER, CI SONO SCAZZI – GIALLO A NAPOLI DOVE YOUNG SIGNORINO È STATO AGGREDITO DA UN GRUPPO DI SCONOSCIUTI: DOPO LA RISSA IL TRAPPER È STATO COSTRETTO A RINUNCIARE AL CONCERTO IN UN LOCALE DELLA CITTÀ PARTENOPEA ED È TORNATO A ROMA – NON È ANCORA CHIARO COSA SIA SUCCESSO E SE…

Non sono ancora chiari i contorni di una vicenda che assume i contorni di giallo mentre, a Milano, una violenta faida tra trapper e le loro gang ha portato all’arresto di nove persone. Perché venerdì mattina, in piazza Garibaldi a Napoli, il trapper romagnolo Young Signorino è stato avvicinato e aggredito da alcuni sconosciuti. Subito dopo la rissa, il musicista è stato costretto a rientrare a Roma.

La notizia è stata resa nota in giornata dai proprietari del locale Punk Tank Cafè di piazza Dante a Napoli. Che hanno dovuto informare i clienti del concerto annullato: «Purtroppo l’evento del Live Set di Young Signorino previsto per stasera è annullato per motivi che non competono a noi. Stamane all’arrivo a piazza Garibaldi l’artista è stato aggredito e per forza di cose è dovuto tornare a Roma».

All’anagrafe Paolo Caputo, Young Signorino è stato un artista precoce. Già all’età di 15 anni inizia a pubblicare canzoni che hanno successo tra i giovani. Nel 2018 con due brani molto controversi, «Mh ha ha ha» e «Dolce Droga», ha la sua definitiva consacrazione che gli permette di ottenere importanti collaborazioni e numerose ospitate in tv. Ma proprio all’apice di questo successo, decide di allontanarsi dallo star system per ricominciare daccapo.

