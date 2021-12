DOVE E COME TRASCORRONO IL NATALE LE NOSTRE PORNOSTAR PREFERITE? SCOMMETTI CHE PURE QUEST’ANNO, RIBOLLENTI, ATTENDONO OGNI PORNO UTENTE INVOGLIATO, SUI LORO CANALI ONLYFANS, DOVE IL 25 DICEMBRE POSTERANNO SE NON IN REGALO MAGARI IN SCONTO FOTO E GIRATI PORNO I PIÙ SCOSTUMATI E ESCLUSIVI? – BARBARA COSTA: “CHI NON SA ASPETTARE, E CHI NON VUOL PAGARE, CHE NON SI METTA IN PORNO AMBASCE: SI FIONDI SU…”

Barbara Costa per Dagospia

adriana chechik natale 2021 (1)

Dove e come trascorrono il Natale le nostre pornostar preferite? Scommetti che pure quest’anno, ribollenti, attendono ogni porno utente invogliato, sui loro canali OnlyFans, dove il 25 dicembre posteranno se non in regalo magari in sconto foto e girati porno i più scostumati e esclusivi?

E però chi non sa aspettare, e chi non vuol pagare, che non si metta in porno ambasce: si fiondi sui siti porno free e faccia il pieno di caramellanti bombe di porno babbe natale sotto l’Albero, come una che a me fa morire, Autumn Falls che, proprio a Natale, su OnlyFans, sculetta e geme, ma ben più succhia, dildo di vetro a quattro zampe e dolci e pan di zenzero, e i capezzoli a stella di Natale decora, e chissà se quest’anno avrà fatto la brava o sarà a spanking punita come le è successo, e se l’era spassata e parecchio, con quel Babbo Natale che a lei può essere quasi nonno, ma dal pacco attivo e funzionante, dal pacco dirompente, in erezione eccedente, se è quello di Steve Holmes!

xmas rae lil black

Al porno USA piace andare sul sicuro, e quando c’è da girare un Xmas Porn a far Babbo Natale chiama di regola lui, il "vecchio" e fidato Steve Holmes. Non a caso Autumn Falls mica è l’unica a urlare orgasmi alle sculacciate di Babbo Holmes: l’elenco delle fortunate su granpa Holmes a cavalcioni non è esiguo, e una tra le più calde è Holly Hendrix, la quale si dà da fare e lo aspetta a gambe aperte, con un bel sex toys infilato dentro, e mica tanto delicatamente se lo sbatte sulle sue labbra intime.

A Natale il porno e specie americano usa sfornare nutrienti clip, veloci e benefiche, semplici, di per sé ripetitive, quantitative, ma ficcanti nel risultato. Sono clip che fanno presa, sono Xmas Porn burleschi, e paradossali, rimpinzati di sesso vivo, che tombola a simboli e a riti del Natale i più basici combinandoli, affidandoli a attrici finemente coperte di lingerie a nastro rosso o dorato che gli vela a scotch capezzoli e genitali.

xmas spanking

Non è assente l’intimo in pizzo, e se vuoi ci sono pornoattrici che a Natale ti mettono su girlfriend experience memorabili, ma va da sé che i più celebrati sono i porno di Natale gonzi, a script quel che basta a dar vita a show natalizi a tutto sesso. Neve e fiocchi e campanelle e strenne adornano corpi nudi in jingle bells in sottofondo che non coprono (e non devono!) orgasmici xmas fuck a valanga.

A Natale non si defilano pornostar amatoriali e tra loro c’è chi per una volta è casalingamente vestita a tutona e calzettoni e ti augura buon Natale col gatto (e fa comunque le sue belle views) accanto a chi è pornostar sempre, e a Natale in video bacia e di lingua sotto il vischio il suo boyfriend.

xmas apolonia lapiedra

E c’è chi il Natale non piace passarlo da sola, bensì in femminile compagnia: è il caso di Abella Danger, che per le Feste a casa sua invita due amiche, Jada Stevens e Phoenix Marie, e prima di porno montarsele sai che fa, le mette con lei a cucinare, dacché non è vero che sono sole, un maschio che le porno festeggia c’è – deve esserci! – ed ecco che se le natal-celebra, e una per volta, e in foursome! La scelta di trascorrere un Natale tra il romantico (all’inizio) e l’incontrollato (il resto del video) è quella presa dalla dolce Lulu Chu e la sua amica Vanna.

xmas autumn falls

Ma ci sono pornostar capricciose che dei regali sotto l’Albero non sono paghe se non son doni vietati e allettanti, ed ecco Vina Sky che "The Night Before Xxxmas" trova modo di passarla in (finto) incesto. Vina Sky è una che invero non si accontenta, lei è pure lesbo pacco regalo con Kenzie Reeves, e Vina che se non scarta il pene giusto sì ce ne vuole per "rabbonirla"…

xmas nicole aniston

Il pene giusto nel pacco giusto è porno tema strausato: la più felice è lei, la rossa Vanna Bardot, nel porno dove scarta il suo regalo e che ci trova, un giocattolo speciale, un dildo così vicino all’originale: osserva attento di quel pene colore e venature, non ti sembra fin troppo reale, e anche l’erezione, oltremodo spontanea, regolare … non sarà che quello lì è un pene autentico?!? Vai ad indagare, ma non prima di aver stanato la "renna" la più sfacciata: non ti pare che vinca, e a punteggio pieno, Rea Lil Black? E io credo che i video Xmas Porn che Rae girerà quest’anno saranno i primi fatti fuori dalla casa dei suoi genitori…

adriana chechik xmas

E non può esser porno Natale senza il milf lato b di Brandi Love, Mamma Natale vedi un po’ senza mutandine che sale a mettere la punta all’Albero, e non ce la fa e ha bisogno d’aiuto, e guarda come esplode di "gioia" da sotto e poi da sopra il suo aiutante, ogni anno, ogni festività diverso, e chi ti dice che sia solo uno, il solo in grado di spegnere le matte voglie di una tale femmina? Vogliamo fare un’ultima xmas porn scommessa? Scommettiamo che anche questo Natale gli amatorial LeoLulu tarderanno ad alzarsi, a smaltire il cenone della vigilia, e specie lei, Leo, che sa alzarsi e far "alzare" in quel suo peculiarissimo modo, e le basta un dito, il suo, nell’ano, di lui, e viceversa….?

xmas vanna bardot bigtittygothegg natale gatto jane lucier natale xmas lesbo kissa sins xmas trans emma rose xmas adriana chechik xmas autumn falls onlyfans xmas lulu chu (3) steve holmes santa claus e autumn falls xmas cowgirl apolonia lapiedra xmas porn video lulu chu vanna bardot xmas martina smeraldi xmas maitland ward xmas jane wilde (3) adriana chechik xmas porn tw xmas alina lopez xmas riley reid lato b xmas autumn falls (2) adriana chechik natale 2021 xmas milf cherie deville natassia dreams natale xmas holly hendrix sex toy xmas lulu chu (2) xmas trans daisy taylor xmas alyx star xmas kenzie reeves vina sky xmas aidra fox xmas nicole aniston by holly randall xmas lato b di brandi love xmas emily willis xmas brandi love lato b xmas lesbo taylor white aidra fox xmas gianna dior xmas sophie dee pacco santo xmas mia malkova xmas rebecca volpetti bacio xmas trans aubrey kate selfie casa xmas ana foxxx e ryan keely xmas vina sky xmas kayla kayden adriana chechik xmas ig xmas lulu chu e vanna bardot xmas rachael cavalli xmas lauren pixie xmas lulu chu xmas abella danger phoenix marie jada stevens xmas gemelle dellai xmas adriana chechik xmas abella danger phoenix marie jada stevens (2) xmas angela white xmas anal holly hendrix steve holmes

xmas gianna dior con amiche