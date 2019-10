10 ott 2019 14:17

DOVE C’È CASINO, C’È MORGAN - IL CANTANTE MALMENA UN FOTOGRAFO IN CORSO GARIBALDI A MILANO E VIENE DENUNCIATO - IL PAPARAZZO HA SCATTATO DELLE FOTO A MORGAN, CHE ERA IN COMPAGNIA DI UNA RAGAZZA, E GLI HA CHIESTO SOLDI PER NON DIFFONDERE LE IMMAGINI - MORALE DELLA FAVA: È STATO DENUNCIATO ANCHE IL FOTOGRAFTO PER TENTATA ESTORSIONE…