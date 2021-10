17 ott 2021 11:24

DOVE C’E’ UN’ARMA, C’E’ UN CADAVERE - IN PROVINCIA DI BRESCIA UNA 15ENNE VIENE UCCISA ACCIDENTALMENTE MENTRE IL PADRE LE STAVA MOSTRANDO IL FUCILE - MA NON E’ STATO L’UOMO A ESPLODERE IL COLPO, COME INIZIALMENTE IPOTIZZATO DAGLI INQUIRENTI: E’ STATO L'ALTRO FIGLIO, DI SOLI 13 ANNI (NON IMPUTABILE) - PER GIOCO HA PREMUTO IL GRILLETTO COLPENDO LA SORELLA IN PIENO PETTO - PERCHE' L'ARMA ERA CARICA? C'ERA LA SICURA? IL PADRE E' INDAGATO PER OMESSA CUSTODIA DELLE ARMI...