DOVE SI SONO SPIAGGIATI I CALCIATORI IN QUESTA STRANA ESTATE? MOLTI HANNO OPTATO PER RIMANERE IN ITALIA COME TOTTI E FAMILY CHE SI SONO ARENANTI A SABAUDIA, CONCEDENDOSI QUALCHE FUGA A CAPRI E ISCHIA – CRISTIANO SI GODE IL MARE DELLA LIGURIA MENTRE DONNARUMMA, ROMAGNOLI E RISPETTIVE FIDANZATE SI ATTOVAGLIANO IN SARDEGNA – MA C’È CHI NON RINUNCIA ALLE VACANZE ALL’ESTERO: DYBALA È VOLATO A IBIZA E MILINKOVIC-SAVIC…

Gianluca Piacentini e Salvatore Riggio per "www.corriere.it"

(Gianluca Piacentini) Le vacanze con la famiglia al completo, come da quasi venti anni a questa parte, nella villa di Sabaudia. Con lui la moglie Ilary, i figli Cristian, Chanel e Isabel, i parenti e gli amici. E poi qualche gita in barca, sempre con la compagna di una vita. Sono vacanze senza mete esotiche quelle di Francesco Totti: lo storico capitano della Roma sta trascorrendo le ferie sul litorale laziale perché spesso va nel suo ufficio dell’Eur dove ha sede la società di scouting e non ha voglia di andare troppo lontano.

Il settimanale Oggi lo dà di nuovo, forse, in attesa di un altro erede, ma per adesso Totti sui social mostra soltanto i tre figli e la loro quotidianità fatta di bagno, tintarella sul lettino e partite a carte.

(Gianluca Piacentini) Per il resto, Francesco ed Ilary insieme ad un ristretto gruppo di amici storici si sono regalati qualche giorno in barca da coppia tra Capri, Ischia (con sosta alle terme) e costiera amalfitana e poi Montecarlo, dove sono di casa, con intermezzi a Saint Tropez e Cannes. A distanza di pochi chilometri dalla villa di Totti c’è quella di Daniele De Rossi, sempre a Sabaudia.

L’ex centrocampista è lì con la moglie Sarah Felberbaum e i figli ma, per ora, ancora non si è incontrato con Totti. Se lo hanno fatto è stato lontano dai social e dai paparazzi, ma i tifosi della Roma aspettano uno scatto insieme perché rivedere le due bandiere, a distanza di tempo, in coppia, renderà forse più nostalgica, ma emozionante, questa estate.

cristiano ronaldo e georgina

Cristiano Ronaldo resta in Italia, almeno per il mare, visto che non si sa ancora se ci resterà a giocare l’anno prossimo. Per le sue vacanze ha scelto la Liguria a bordo di uno yacht a largo di Celle Ligure insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli. L’arrivo di CR7 non è passato inosservato e decine di fan hanno avvicinato l’imbarcazione della coppia come documentato dalla stessa Georgina su Instagram

La scelta di CR7 è diventata l'emblema di questa estate 2020 ai tempi del Covid, dove sono stati in molti a riscoprire mete più vicine. Certo, a bordo di un simile yacht è tutto più confortevole. Assieme a Cristiano sempre Georgina: «Felice di condividere questi splendidi momenti con te», la dedica del campione alla fidanzata.

CR7 è spesso in posa per la gioia dei milioni di followers suoi e della fidanzata

gigio donnarumma e alessio romagnoli e le fidanzate

Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli invece si scattano una foto mentre sono a tavola in Sardegna assieme alle rispettive fidanzate: per i due milanisti tante foto social. E l'armonia di squadra è garantita.

La giornata di Romagnoli e Donnarumma (e compagne) è poi proseguita al mare: la Sardegna è la meta preferita da molti calciatori, quest'anno ancora di più perché in molti hanno rinunciato ad andare all'estero.

Gigio Donnarumma si ritaglia anche qualche momento da solo con la sua fidanzata Alessia.

sergej milinkovic savic e la fidanzata

«Quando c’è troppa gente al bar dell’hotel, ma tu sei il Sergente e hai sempre soluzione». Quale? Andare sott’acqua con la bottiglia. Immagini e battute di Sergej Milinkovic-Savic, in vacanza alle Maldive (almeno così scrive su Instagram), con la ragazza Natalija e la sorella Jana. Il centrocampista serbo si diverte tra tuffi, cene e bagni in piscina in attesa di ripresentarsi al ritiro della Lazio il 20 agosto a Formello e poi, dal 23, a Auronzo di Cadore.

paulo dybala e oriana sabatini

Il centrocampista della Lazio è stato uno dei pochi a scegliere una meta esotica: qui mentre è in acqua con la fidanzata Natalija.

Ma il partito di chi non rinuncia a Ibiza e Formentera, le mete tipiche dei calciatori della serie A, vanta ancora numerosi rappresentanti: uno di questi è Paulo Dybala, che ha diffuso molte foto sui social, anche se la più attiva qui è la fidanzata Oriana Sabatini, nipote della famosa tennista.

rodrigo de paul con la moglie camila

Ecco qui uno selfie finito su Instagram di Oriana Sabatini e Paulo Dybala che si preparano per andare in spiaggia.

In spiaggia Dybala incontra il connazionale e grande amico Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese, anche lui a Ibiza con fidanzata (e anche lui molto social)

Rodrigo De Paul con la moglie Camila a Formentera.

mertens

Tante le foto di Mertens (e signora) sui social, con il golfo di Napoli sullo sfondo. Qua improvvisano un balletto in acqua. Anche i compagni di squadra Ospina e Lozano sono rimasti in zona: meglio non rientrare nei Paesi d'origine, Colombia e Messico, dove i contagi hanno ripreso a crescere.

Kat Kerkhofs Mertens e sullo sfondo il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli.

nicolo zaniolo e la fidanzata

Vacanze in Sardegna anche per il campioncino della Roma Nicolò Zaniolo, che da Porto Cervo rivela tutto il suo amore per la fidanzata Sara Scaperrotta.

