mi sembra doveroso condividere queste immagini con voi, scattate ieri 28 APRILE 2020 a seguito dell'Inaugurazione del Ponte di Genova, poiche' del tutto estranee dalle linee guida sul distanziamento sociale e sulla prudenza sanitaria evocate dal Premier Conte nelle ultime settimane.

C'era davvero bisogno di un assembramento simile per scattare due fotografie di Conte mettendo a rischio contagio la vita dei fotoreporter e dei giornalisti presenti?

Dopo due giorni che la stampa e l'opinione pubblica ha cercato con sforzo ed eleganza di interpretare il termine "CONGIUNTO" dell'ultimo DCPM, a seguito delle varie incertezze e lacune sul termine, questo dimostra la mancanza di rispetto, di norme, di credibilita' che questo Governo continua a manifestare. I giornalisti sono forse congiunti?

Chiediamo un atto d'amore NOI, cittadini di questo Paese in frantumi, che non ci vengano raccontate balle, che non ci dicano di rivolgerci a quella Banca, ente o societa', poiche' non esiste nessuna garanzia o divinita' in grado di fare i miracoli. Vogliamo la verita', vogliamo aiuti veri, vogliamo che le banche sblocchino i prestiti, vogliamo la cassa integrazione in deroga, vogliamo che le norme vengano rispettate da tutti, vogliamo in nome del diritto alla vita, tornare ad essere dei cittadini orgogliosi di questo Paese.

Vogliamo Serieta'.

Grazie

Angelica Gallo

ASSEMBRAMENTO SOTTO IL PONTE DI GENOVA PER L ARRIVO DI CONTE