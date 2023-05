24 mag 2023 16:37

DOVREMMO AFFIDARCI A PERSONAGGI COSI’ PER AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA? – IL CANDIDATO E IL COMMISSARIO CHE HANNO CERCATO DI TRUCCARE IL CONCORSO IN MAGISTRATURA DEL DICEMBRE 2021 HANNO OTTENUTO L'AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI. IN ATTESA DELLA DECISIONE DEFINITIVA DEL GIUDICE – ROBERTO CASTELLANO, DOTTORANDO ALL'UNIVERSITÀ DI MESSINA, SI ERA MESSO D'ACCORDO CON IL PROFESSORE FRANCESCO ASTONE PER RENDERE RICONOSCIBILE IL SUO COMPITO CON UNA SIGLA. SECONDO LE INDAGINI, I DUE AVEVANO “UN RAPPORTO DI NATURA PERSONALE” - A SMASCHERARLI È STATO UN ALTRO COMMISSARIO CHE…