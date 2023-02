IL DRAGONE NEL PALLONE - UNA DELLE IPOTESI DIETRO IL CASO DEL PALLONE-SPIA CINESE ABBATTUTO DAGLI AMERICANI FA EMERGERE UNA SCONCERTANTE PIPPAGINE DEI SERVIZI SEGRETI DI PECHINO - SECONDO IL PENTAGONO, ERA DECOLLATO DALLA CINA QUANDO ANCORA I DIPLOMATICI DI WASHINGTON E PECHINO DISCUTEVANO I TEMPI DELL’INCONTRO TRA BLINKEN E XI JINPING - È POSSIBILE CHE LA SEZIONE DELL’INTELLIGENCE CINESE RESPONSABILE DELL’INCURSIONE NON SI SIA COORDINATA CON IL MINISTERO DEGLI ESTERI - SUSAN SHIRK, EX FUNZIONARIA DELLA CASA BIANCA: “C’È UN PROBLEMA DI COMPETENZA ED ERRORI DI CALCOLO NEL SISTEMA DI POTERE INTORNO A XI…”

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

Perché il pallone-spia è finito sugli Stati Uniti mentre il segretario di Stato Antony Blinken stava per salire su un aereo diretto a Pechino, dove avrebbe dovuto incontrare Xi Jinping? […]

1. Perché proprio ora?

Il pallone-spia, secondo il Pentagono, era decollato dalla Cina quando ancora i politici di Washington e Pechino discutevano i tempi della missione di Blinken. È possibile che la sezione dell’intelligence cinese responsabile dell’incursione non si sia coordinata con il ministero degli Esteri: il viaggio di Blinken a Pechino non era stato confermato e magari nessuno ha pensato di avvisare le «barbe finte» dei servizi mandarini. […] «C’è un problema di competenza ed errori di calcolo nel sistema di potere intorno a Xi, dobbiamo tenerne conto anche in futuro», dice Susan Shirk, ex funzionaria della Casa Bianca.

2. Perché così visibile?

[…] negli ultimi dieci anni l’intelligence comunista ha inviato tra i 20 e i 30 palloni in giro per il globo; una decina avrebbero sorvolato gli Usa. Quindi, i palloni venivano «pedinati» senza clamore dal Pentagono. Il problema questa volta è che la posizione era troppo sospetta e rischiosa (sopra una base missilistica in Montana) e il pallone si poteva scorgere anche da terra. La Casa Bianca ha dovuto reagire […]

