13 dic 2021 16:57

DRINK CHE BEVI, SBORNIA CHE TROVI - I POSTUMI DI UNA SERATA ALCOLICA DIPENDONO NON SOLO DA QUANTO AVETE TRINCATO, MA ANCHE DA COSA! - I DISTILLATI SCURI PROLUNGANO I SINTOMI COME MAL DI TESTA, DOLORI MUSCOLARI E NAUSEA - IL VIN BRULE', RICCO DI ZUCCHERI, PUO' PROVOCARE VERTIGINI, TREMORI E STANCHEZZA - L'UNICO SUPERALCOLICO CHE NON PROVOCA REAZIONI E'...