LA-DRONI IN AZIONE – A ROMA QUEST'ESTATE SONO FIOCCATE LE SEGNALAZIONI DI DRONI UTILIZZATI DAI LADRI PER CONTROLLARE LE CASE LASCIATE VUOTE E SPIARE MOVIMENTI PRIMA DI SCASSINARE LE ABITAZIONI – FINORA LE BANDE DI SCASSINATORI HI-TECH ERANO STATE SEGNALATE QUASI ESCLUSIVAMENTE NEL CENTRO-NORD ITALIA…

Estratto dall'articolo di Alessia Marani per “Il Messaggero”

Oltre alle grate e ai normali sistemi d'allarme, a telecamere e a sensori in terrazzi e giardini, non è detto che presto non bisognerà dotare le proprie case persino di un sistema anti-droni per garantirne la sicurezza. E già, perché in questi giorni di fine estate stanno fioccando le segnalazioni (e le denunce) della presenza dei piccoli marchingegni pilotati da remoto che con i loro occhi elettronici dal cielo puntano sulle abitazioni lasciate vuote per le vacanze o il weekend con il preciso intento di spiare movimenti e posizioni all'interno.

L'allarme è scattato soprattutto nei comprensori residenziali tra il mare e l'Eur, dall'Infernetto a Casalpalocco, dall'Axa a Malafede dopo che i diabolici velivoli erano stati avvistati anche a Casal Lumbroso, sull'Aurelia, guarda caso proprio prima di un furto messo a segno all'interno di una villetta. Altri furti durante le vacanze sono stati segnalati nel quadrante interessato. E così è successo anche sul litorale.

Motivo per cui qui è partito un tam tam tra i residenti per mettere in guardia chiunque si trovi a osservare un quadrotto in perlustrazione sopra il tetto della propria abitazione o su quello del dirimpettaio assente affinché contatti il 112. […]

Bande di ladri hi-tech erano state segnalate, finora, quasi esclusivamente nel centro-Nord Italia, con casi acclarati nelle province di Como, Treviso e Macerata. I ladri acrobati hanno utilizzato il drone per avere chiaro il quadro della situazione e pianificare il furto nei minimi particolari.

A Tolentino, nelle Marche, i carabinieri andando a ritroso nelle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza di un capannone industriale svaligiati nottetempo, si erano resi conto che nei giorni precedenti al blitz un drone aveva sorvolato il tetto mettendone a punto una sorta di mappa. […]

LA PRIVACY

Roberto, operatore abilitato di droni, ricorda, tuttavia, che «è corretto chiamare le forze dell'ordine solo quando il drone si avvicina abbastanza da riconoscere persone e cose oppure quando si sofferma per lungo tempo». Ma c'è chi ribatte subito: «Esatto i droni hanno il permesso di volare su tutte le zone, praticamente, ma quando ti trovi un drone su un attico a distanza ravvicinata per cui se lo vedi poi il drone se ne va di corsa due domande te le fai...».

Gli investigatori, dal canto loro, sono cauti: «Il volo di un drone di per sé non costituisce un illecito e resta difficile evidenziare un nesso con i colpi, ma è bene che ogni sospetto sia segnalato». […]

