A DUBAI APRE LA PISCINA PIU' ALTA AL MONDO - LA DEEP DIVE E' PROFONDA 60 METRI ED E' STATA PROGETTATA PER ASSOMIGLIARE A UNA CITTA' SOMMERSA - UNA VOLTA INDOSSATA L'ATTREZZATTURA DA SUB, SI PUO' SCENDERE NELLE PROFONDITA' PER GIOCARE A BILIARDINO O A SCACCHI, O SOLO ESPLORARE L'AMPIA STRUTTURA - PER RIEMPIRLA SONO SERVITI 14 MILIONI DI LITRI D'ACQUA E LE IMMERSIONI SONO TENUTE SOTTO CONTROLLO DA 56 TELECAMERE...

Dagotraduzione da Npr

Deep Dive Dubai

Ha aperto a Dubai la piscina più profonda al mondo, la Deep Dive Dubai, già entrata di diritto nel Guinness dei Primati scalzando il precedente record detenuto dalla Deep Spot in Polonia.

Gli amanti delle profondità potranno arrivare a 60 metri circondati da un intero mondo sottomarino. Progettata per assomigliare a una città sommersa, la piscina è pensata per i sub: indossata l’attrezzatura, si può scendere nelle profondità per giocare a biliardo, biliardino o scacchi sott'acqua, oppure semplicemente per esplorare le profondità dell'ampia struttura multi-tematica. Secondo i proprietari della struttura, ci vogliono diverse immersioni per vedere tutto.

Deep Dive Dubai 8

I 14 milioni di litri d'acqua - una quantità equivalente a quasi sei piscine olimpioniche - contengono una città abbandonata, un appartamento e un porticato. I non subacquei possono guardare gli amici e i propri cari tuffarsi dal ristorante integrato della struttura.

La piscina è attualmente disponibile solo su invito. È stata visitata per primo dal principe ereditario di Dubai, lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e celebrità tra cui Will Smith hanno documentato la loro immersione sui social media. La struttura dovrebbe aprire al pubblico alla fine di luglio e chiunque, a qualsiasi livello di esperienza, potrà immergersi, purché abbia 10 anni o più.

Deep Dive Dubai 7

La struttura è al chiuso e la sua acqua dolce è mantenuta a 30°C per immersioni confortevoli. La sua forma a ostrica in cemento è dotata di 56 telecamere per garantire la sicurezza dei subacquei. Se si verifica un'emergenza, però, c'è una camera iperbarica che può ospitare 12 persone.

Deep Dive Dubai 4 Deep Dive Dubai 3 Deep Dive Dubai 2 Deep Dive Dubai Will Smith Deep Dive Dubai 5