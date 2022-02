A DUBAI APRE LA PISCINA A SFIORO PIU' ALTA DEL MONDO - L'AURA SKYPOOL SI TROVA AL 50ESIMO PIANO DEL NUOVISSIMO PALM TOWER, A 210 METRI DI ALTEZZA - CI SI PUO' TUFFARE GUARDANDO I GRATTACIELI DELLA CITTA' E L'OCEANO - UNA VISTA DA MOZZARE IL FIATO NON ADATTA A CHI SOFFRE DI VERTIGINI... - FOTO

The Palm Tower, il nuovo iconico grattacielo di Dubai con la piscina a sfioro più alta del mondo, ha aperto. Il completamento degli appartamenti di lusso è avvenuto e dal primo maggio ha aperto i battenti il St. Regis, l'hotel extralusso che occupa i primi 18 piani del palazzo in vetro di fronte all'isola artificiale di Palm Jumeirah, quella del Burj al- Arab per intenderci.

Ed è proprio l'albergo a gestire l'Aura Skypool e Lounge del 50esimo piano, così come il ristorante del 51esimo e ancora la terrazza panoramica del 52esimo con la sua incredibile vista a 360 gradi sulla laguna artificiale e l'emirato.

La vera chicca del progetto residenziale e turistico ideato da Nakheel - a cui si deve anche la costruzione di alcune delle più grandi strutture per il tempo libero di Dubai, tra cui le Dragon Towers e lo shopping mall l'Ibn Battuta - è la sua incredibile piscina al 50esimo piano.

I cento metri di vasca a sfioro non sono solo mozzafiato, ma come preannunciato superano l'altezza record della piscina del Marina Bay Sands di Singapore. Su 240 metri di grattacielo, la piscina del The Palm si trova a 210, superando nettamente l'infinity pool di Singapore che, pur essendo comunque al 50esimo piano, si ferma a 200.

Fra i tanti record di Dubai, dall'altalena più alta del mondo alla terrazza da vertigini del Burj Khalifa, quindi se ne aggiunge uno nuovo, giusto in tempo per l'Expo, rimandato di un anno a causa del Covid.

