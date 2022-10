NEL DUBBIO MEGLIO EVITARE I CRUDI A GUBBIO – DALLA CITTA’ ARRIVANO CONFERME SULLA STORIA DEL "CAGOTTO" CHE HA COLPITO UNA VENTINA DI PERSONE DOPO UN PRANZO AL RISTORANTE – COLPA DEL TONNO O DI UN VIRUS? CHI C'ERA RACCONTA DI MALORI, NAUSEA E ATTACCHI DI DIARREA. IN TUTTO I COMMENSALI ERANO 101. LA SCARICA DEI 101, LA BATTUTA VIENE FACILE…

Dagonews

gubbio meme

Nel dubbio meglio evitare i crudi a Gubbio. Le voci che non rimangono dentro confermano la storia della dissenteria collettiva nella città umbra dopo un pranzo al ristorante. Agli inizi di ottobre un gruppo di appassionati di pesca sportiva si è ritrovato in un locale nel centro cittadino. In tutto i commensali erano 101. La scarica dei 101, la battuta viene facile.

Nel menù diverse specialità a base di pesce. Galeotto pare essere stato il crudo di tonno. Arrivati al primo, infatti, alcuni dei commensali hanno iniziato ad accusare malori, nausea e scariche di diarrea. La colpa era del tonno non abbattuto o di un virus, visto che alcuni soci avrebbero presentato disturbi anche prima del pranzo? Su questo regna ancora il mistero. Negli audio circolati sui social (non si sa quanto attendibili) si parlava, con enfasi, di “scene apocalittiche”. Le foto fake hanno contribuito a creare un alone di incertezza. Chi c'era assicura che il “cagotto” di gruppo c’è stato e ha coinvolto più di venti partecipanti al pranzo.

MEME GUBBIO

Una signora pare essere svenuta. Le cronache raccontano di bagni occupati e di qualcuno che in preda a dolori lancinanti è tornato a casa, salvo poi scoprire di non avere le chiavi perché se le era dimenticate al ristorante. Risultato? Si sarebbe cacato addosso davanti all’uscio dell’appartamento (pensa che rosicata!). Al di là di queste amenità, più o meno fantasiose, c'è da registrare come la direzione del ristorante su Facebook abbia spiegato che il giorno del pranzo sono intervenuti medici del 118 per problemi di salute che hanno afflitto due partecipanti al convivio.

Arrivano conferme anche dalla Asl Umbria 1: sono stati registrati tre accessi al pronto soccorso di persone che erano presenti al pranzo: due commensali hanno accusato un abbassamento di pressione che ha richiesto l’intervento del 118. Una terza ha riportato una ferita dopo un incidente stradale che viene citato anche negli audio con dovizia di particolari.

GUBBIO MEME

Va, altresì, ricordato che “nessun caso di intossicazione alimentare è stata segnalata al servizio di igiene e sanità pubblica” della stessa Asl o agli uffici comunali…

gubbio meme meme gubbio 2

gubbio meme meme gubbio 3 meme gubbio 1 meme gubbio 5 meme gubbio 6 MEME SUL CASO DELLA CACARELLA A GUBBIO LITIGIO SU FACEBBOK - GUBBIO