1. MEGHAN MARKLE, UN ALTRO EVENTO SENZA HARRY. E DICE «SONO UNA DELLE PERSONE PIÙ BULLIZZATE AL MONDO»

Estratto dell’articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

meghan markle da sola a un evento di beneficenza 3

Meghan Markle, 43 anni, di nuovo sola a un evento benefico: e si alimentano così le voci che la vorrebbero in forte crisi con il principe Harry. La Duchessa di Sussex ha visitato di recente Girls Inc. of Greater Santa Barbara per prendere parte a un programma di benessere digitale appena lanciato chiamato Social Media U.

Meghan si è presentata con un look semplice e casual, pantaloni bianchi e camicia azzurra (già sold out) e ha incontrato molte adolescenti con cui ha discusso del difficile rapporto con i social media. Non ha nascosto poi l'esperienza personale dichiarando di essere “una delle persone più bullizzate al mondo”. Chiaro il riferimento della moglie di Harry ad articoli pesanti nei suoi confronti online, sia quando viveva ancora nel Regno Unito ma che quando poi si è trasferita in California.

principe harry 8

2. HARRY E MEGHAN VERSO IL DIVORZIO, "LEI PRONTA A RICEVERE UN ASSEGNO MILIONARIO"

Estratto dell’articolo di www.corrieredellosport.it

Harry e Meghan di nuovo al centro del gossip. Da tempo si vocifera di un divorzio ma pare che nell'ultimo periodo la coppia stia facendo i conti con una terribile crisi. Di recente i due si presentano ad eventi e appuntamenti mondani da soli. Inoltre l'ex attrice non indossa più il costoso anello di fidanzamento che le ha regalato il marito, quello realizzato con alcuni diamanti di Lady Diana: dunque Harry e Meghan stanno divorziando? […]

meghan markle da sola a un evento di beneficenza 2

In caso di divorzio, Meghan Markle guadagnerebbe una notevole somma di denaro dal Principe Harry. Anche perché, come riporta Closer Weekly, lei e Harry non hanno firmato alcun accordo prematrimoniale quando sono convolati a nozze nel 2018. Stessa scelta compiuta da William e Kate Middleton quando si sono giurati amore eterno nel 2011. Secondo gli ultimi gossip, Meghan potrebbe chiedere 80 milioni di dollari più la piena custodia dei figli Archie e Lilibet. I bambini resterebbero a vivere in America con la madre mentre Harry tornerebbe in pianta stabile a Londra. […]

