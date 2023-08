DUE AEREI E ANCORA MOLTI MISTERI INTORNO ALLA MORTE DI PRIGOZHIN – IERI, MENTRE ESPLODEVA IN CIELO IL JET CHE AVEVA TRA I 10 VIAGGIATORI REGISTRATI IL FONDATORE DELLA WAGNER, C'ERA UN SECONDO VELIVOLO, SEMPRE AFFITTATO DAL CUOCO DI PUTIN, CHE ATTERRAVA REGOLARMENTE A MOSCA. CHI TRASPORTAVA? – PER IL “NEW YORK TIMES” A FAR ESPLODERE L'AEREO È STATA UNA BOMBA CHE ERA A BORDO – LA TESTIMONIANZA DELLA DONNA CHE PER PRIMA È ARRIVATA SUL LUOGO IN CUI È CADUTO IL JET DISTRUTTO: “HO SENTITO DUE ESPLOSIONI IN CIELO E POI…” – VIDEO

1 – LA TESTIMONIANZA DELLA DONNA CHE HA GIRATO LE PRIME IMMAGINI NEL LUOGO IN CUI È CADUTO L'AEREO DI PRIGOZHIN

Da www.repubblica.it

IL VIDEO GIRATO DALLA PRIMA DONNA ARRIVA SUL LUOGO IN CUI E' CADUTO L AEREO DI PRIGOZHIN

I primi ad arrivare sul luogo dove si è schiantato l'aereo di Evgenij Prigozhin sono stati gli abitanti di Kizhenkino, nella regione di Tver, Russia centrale. In particolare una donna ha ripreso con il cellulare l’inizio della picchiata dell’aereo di Prigozhin, fino all’impatto con il suolo.

“Ero nell’orto a lavorare, ho sentito due esplosioni dal cielo e ho tirato fuori il telefono. Ho visto quell’aereo che cadeva e cadeva…”. Poi, la grande colonna di fumo nero che si alzava.

Assieme ad altri vicini di casa, è andata sul posto attraversando i campi, e ha filmato quello che vedeva: i resti dell’aereo - si intravvedono frammenti di sedili e altre pezzi difficili da identificare - e i resti umani, in particolare due cadaveri smembrati.

Il video è agli atti dell’indagine ufficiale aperta dai russi. L’area è stata delimitata ed è attualmente off limits. Non si conosce ancora il nome della donna, che probabilmente è già stata interrogata sullo svolgimento dei fatti, soprattutto dal momento in cui ha sentito “le due esplosioni in cielo”. Il dettaglio è importante per la ricostruzione dell’accaduto […]

2 – IL SECONDO AEREO NOLEGGIATO DA PRIGOZHIN È DECOLLATO PER BAKU

Estratto da www.rainews.it

I RESTI DELL AEREO DI PRIGOZHIN

Il secondo aereo noleggiato dal leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha lasciato Mosca alla volta di Baku, in Azerbaigian. Non è chiaro chi sia a bordo. E' quanto riporta il sito di San Pietroburgo Fontanka, citando il servizio online Flightradar.

Ieri, questo velivolo Embraer con codice RA-02748 è volato da Mosca a San Pietroburgo prima di rientrare all'aeroporto Ostafyevo, nei pressi di Mosca, dopo lo schianto dall'Embraer su cui volavano Prigozhin e Dmitry Utkin […]

3 – PRIGOZHIN, IL “GIALLO” DEL SECONDO AEREO ATTERRATO A MOSCA

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

incidente aereo prigozhin

In Russia l'aereo precipitato nella regione di Tver, tra Mosca e San Pietroburgo aveva a bordo il fondatore della Wagner, Evgeny Prigozhin, e il suo vice, entrambi morti. Ma c'è chi avanza dubbi e ipotizza che il tutto sia stata una messinscena per permettere a Prigozhin di scomparire e, nello stesso tempo, a Putin di dimostrare di essere ancora in grado di punire i traditori.

Un secondo aereo, sempre della Wagner, è atterrato infatti nella capitale russa e, secondo alcuni media, a bordo poteva esserci proprio Prigozhin. Per avere la certezza dell'identità dei cadaveri si dovrà comunque aspettare l'esame del Dna.

Secondo il Daily Mail, infatti, il secondo aereo, appartenente alla Wagner, è stato visto sui radar volare sopra la stessa regione di Tzer. Sempre il quotidiano britannico, ricorda che Prigozhin non sarebbe nuovo a questo di tipo di finzione: fu già dichiarato ufficialmente morto in Africa nel 2019. Riapparve poi prima della guerra in Ucraina. […]

4– NYT, AEREO PRIGOZHIN ABBATTUTO DA ESPLOSIONE, UN ORDIGNO

morte di Yevgeny Prigozhin - vignetta by vukic

(ANSA) - A far cadere l'aereo su cui viaggiava il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin è stata probabilmente un'esplosione a bordo del velivolo causata da una bomba o da un altro dispositivo piantato sull'aereo. Lo riporta il New York Times citando funzionari americani e occidentali, secondo i quali il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato la distruzione dell'aereo nel tentativo di uccidere Prigozhin. Una conclusione definitiva su quanto accaduto comunque non è ancora posisbile.

