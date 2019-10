I DUE AGENTI RIMASTI UCCISI A TRIESTE SONO STATI COLPITI ALL’INTERNO DELLA QUESTURA - GLI AGGRESSORI ERANO DUE FRATELLI SU CUI ERANO PREVISTI ACCERTAMENTI PER UNA RAPINA - HANNO CHIESTO DI ANDARE IN BAGNO E GLI AGENTI LI HANNO ACCOMPAGNATI. UNO DEI DUE HA SOTTRATTO LA PISTOLA A UN POLIZIOTTO E HA FATTO FUOCO – VIDEO

Trieste, morti due agenti: colpiti all'interno della questura

(LaPresse) - I due agenti rimasti uccisi nel pomeriggio a Trieste sono stati colpiti all'interno della questura. L'uomo che ha sparato era stato portato in questura con il fratello per accertamenti su una rapina avvenuta in mattinata. I due hanno chiesto di andare in bagno e gli agenti li hanno accompagnati. Improvvisamente è nata una colluttazione durante la quale uno dei due presunti rapinatori è riuscito a sottrarre la pistola a un agente e ha fatto fuoco, colpendo i due poliziotti in organi vitali.

Trieste, agenti uccisi: fermati entrambi gli aggressori

(LaPresse) - Sono stati fermati entrambi i fratelli, che nel pomeriggio erano stati portati in questura a Trieste per accertamenti su una rapina e che hanno aggredito gli agenti. Uno dei due nella colluttazione ha sfilato l'arma a un poliziotto e fatto fuoco, uccidendo i due agenti e ferendo in maniera non grave, alla mano, un terzo collega. I due sono stati immediatamente bloccati e arrestati.

