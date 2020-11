19 nov 2020 10:18

DUE BEI PEZZI DI TOGA - CONDANNATO A 16 ANNI E NOVE MESI DI RECLUSIONE L'EX GIP DI TRANI, MICHELE NARDI - L'ACCUSA È DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI E AL FALSO - FU ARRESTATO NEL GENNAIO DEL 2019 INSIEME AL PM ANTONIO SAVASTA (CONDANNATO A 10 ANNI) PER AVER GARANTITO ESITI PROCESSUALI FAVOREVOLI IN DIVERSE VICENDE GIUDIZIARIE E TRIBUTARIE AD ALCUNI IMPRENDITORI IN CAMBIO DI DANARO, GIOIELLI E DIAMANTI