DUE GUERRE IN OCCIDENTE VI SEMBRANO TROPPE? IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE – SENTITE COSA HA DETTO ROLY WALKER, IL NUOVO CAPO DELL’ESERCITO BRITANNICO, CHE HA LANCIATO L’ALLARME SULLA POSSIBILITÀ DI UNA TERZA GUERRA MONDIALE ENTRO IL 2027: “C’È UN ASSE DELLO SCONVOLGIMENTO, COMPOSTO DA RUSSIA, CINA, COREA DEL NORD E IRAN, LE CUI CONNESSIONI SONO SEMPRE PIÙ STRETTE. IL REGNO UNITO DEVE PREPARARSI A UN POSSIBILE CONFLITTO ENTRO TRE ANNI” – LA GUERRA DIVENTERA' INEVITABILE SE LA CINA DOVESSE ATTACCARE TAIWAN…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

roly walker 2

Se il suo predecessore Sir Patrick Sanders non esitava a evocare una sorta di coscrizione obbligatoria per rimpinguare i numeri dei soldati oggi pari all’epoca pre-napoleonica, il nuovo capo dell’esercito britannico, il generale Sir Roly Walker, ieri ha dichiarato che il Regno Unito deve prepararsi a una possibile Terza guerra mondiale nel giro di tre anni. Soprattutto se, come temono anche gli americani, la Cina dovesse attaccare Taiwan entro il 2027.

guerra 1

Walker ha parlato in quello che è stato il suo primo discorso pubblico ieri a Londra in una mini-conferenza ospitata dal Rusi (Royal United Services Institute), il più prestigioso think tank britannico del settore. Il Times nota che "le sue parole sono le più serie da parte di un capo della Difesa negli ultimi anni”.

Secondo Walker, ex leader delle forze speciali che è sopravvissuto anche a un attentato dei Taliban in Afghanistan, Londra deve prepararsi alla guerra perché c’è un “asse dello sconvolgimento”, composto da Russia, Cina, Corea del Nord e Iran, le cui connessioni sono sempre più strette.

cina vs taiwan

Allo stesso tempo, però, il Regno Unito “ha tempo a sufficienza” per “ristabilire” una forza di terra credibile, al momento composta da soli 72mila soldati, soprattutto come “deterrenza” contro entità ostili, anche perché “non è detto che si arrivi a una guerra”.

Tuttavia, per Walker, bisogna essere pronti e il Regno Unito dovrà sfruttare tutte le sue “abilità di una democrazia liberale contro le debolezze delle economie rigide dei Paesi autocratici” per rendere il suo esercito “ben più letale” rispetto ad avversari come la Russia, fino a tre volte tanto.

roly walker 5

Il generale pensa per esempio all’acquisizione di munizioni più intelligenti, come ai missili con molte testate, o sciami di droni che possono uccidere molti più nemici allo stesso tempo.

Secondo il generale, anche la Russia tuttavia si riarmerà pesantemente entro il 2027 grazie all’aiuto di Paesi come Iran, Cina e Corea del Nord e continuerà a “volersi vendicare per come abbiamo sostenuto gli ucraini, comunque vada la guerra” dopo l’invasione di Mosca.

[…]

roly walker 4 roly walker 1 guerra 2 roly walker 3