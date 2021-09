25 set 2021 09:30

TRA I DUE LITIGANTI… IL NO VAX PERDE - IN OLANDA UN 12ENNE HA PORTATO IN AULA IL PADRE NO VAX E HA VINTO: IL RAGAZZO AVEVA PRESENTATO UN’ISTANZA IN TRIBUNALE DENUNCIANDO IL FATTO CHE IL PADRE SI RIFIUTAVA DI FARLO VACCINARE COME DA LUI RICHIESTO PER POTER VISITARE IN SICUREZZA LA NONNA MALATA DI CANCRO – E I GIUDICI HANNO STABILITO CHE LE SUE RAGIONI SUPERANO LO SCETTISCISMO DEL PADRE…