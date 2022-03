I DUE MINORENNI TUNISINI CHE HANNO STUPRATO UN 17ENNE E SUA MADRE A CASAL MONASTERO A ROMA ERANO OSPITI DI UNA CASA FAMIGLIA - LA SQUADRA MOBILE VUOLE CAPIRE SE I DUE, CHE LA SERA DELLA VIOLENZA ERANO UBRIACHI, SIANO GLI AUTORI DI ALMENO ALTRE TRE RAPINE COMMESSE NELLE SETTIMANE SCORSE CON LE STESSE MODALITÀ. IL PROFILO DEI RAPINATORI TRATTEGGIATO DALLE ALTRE VITTIME SEMBRA COINCIDERE…

Luca Monaco per “la Repubblica - Edizione Roma”

UNO DEI DUE RAGAZZI TUNISINI CHE HANNO STUPRATO UN 17ENNE E SUA MADRE A CASAL MONASTERO

È fissata per oggi l'udienza di convalida dell'arresto dei giovani tunisini di 16 e 17 anni, fermati domenica scorsa, all'alba, dagli agenti dei commissariati Sant' Ippolito e Viminale, accusati di rapina aggravata e di stupro. I due si sono resi protagonisti di una notte in stile Arancia Meccanica, sulla quale adesso indaga la squadra Mobile. Il caso ieri è passato nelle mani degli investigatori della IV sezione, specializzati nella prevenzione e nella repressione dei reati sessuali, contro le donne e i minori.

Perché tra la mezzanotte e le quattro del mattino di domenica scorsa Mario, uno studente romano di 17 anni e sua madre, 50 anni, hanno trascorso cinque ore in balia dei due minori stranieri arrivati in Italia da soli, che li hanno rapinati e violentati. L'incubo è iniziato a mezzanotte in via dei Ginepri, a Centocelle, passando per l'appartamento delle vittime a Casal Monastero e si è concluso con l'arresto dei due tunisini in via dell'Amba Aradam, a San Giovanni.

LO STUPRO A CASAL MONASTERO - LA CORNETTERIA DOVE E STATO INTERCETTATO IL 17ENNE

I due rapinatori, ospiti di una casa famiglia, erano ubriachi ( altri accertamenti sono in corso) quando hanno agganciato il 17enne davanti alla cornetteria in via dei Ginepri, lo hanno rapinato di 10 euro minacciandolo con il coltello, si sono fatti portare a casa sua, hanno rapinato la madre per 250 euro e hanno abusato di lei. Poi, a turno, hanno violentato il figlio, in via Zabaglia e negli altri luoghi della citta, da Termini alla Garbatella, nei quali si sono fermati durante la fuga prima dell'arresto.

Hanno filmato le violenze con il cellulare. Adesso la Mobile indaga per capire se i due siano gli autori di almeno altre tre rapine commesse nelle settimane scorse con le stesse modalità. Il profilo dei rapinatori tratteggiato dalle vittime sembra coincidere. Centocelle I due minorenni hanno agganciato il 17enne di fronte alla cornetteria in via dei Ginepri. Hanno stuprato e rapinato sia lui che la madre di 50 anni.