DUE NUOVI CONTAGIATI A ROMA! UNA DONNA RISULTATA POSITIVA AL POLICLINICO CASILINO, CON CONSEGUENTE QUARANTENA PER UNA QUINDICINA TRA MEDICI E INFERMIERI, E UN UOMO ALL'OSPEDALE SAN FILIPPO NERI - PRIMO CASO A VELLETRI: È UN UOMO DI 44 ANNI NATO IN INDIA MA DA ANNI DOMICILIATO IN ITALIA…

Da https://www.ilmessaggero.it/

Sono 108 le vittime del Coronavirus in Italia: i guariti invece sono 276, 116 in più rispetto a due giorni fa. Questo il bilancio nel primo giorno di applicazione del Dpcm del Governo che stabilisce, tra l'altro, la chiusura delle scuole. In Cina intanto le vittime hanno superato quota tremila secondo in uovi dati diiffusi. Il totale dei contagi nel Paese è di 80.409 casi confermati.

Roma, due nuovi casi

Si registrano due nuovi casi nella Capitale. Una donna risultata positiva al Policlinico Casilino, con conseguente quarantena per una quindicina tra medici e infermieri, e un uomo all'ospedale San Filippo Neri.

Il coronavirus Sars-Cov-2 è entrato in Europa più volte e il primo focolaio potrebbe essere quello isolato in gennaio in Germania, a Monaco. Lo indica la mappa genetica pubblicata sul sito Netxstrain, fondato e diretto dal gruppo guidato da Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. La mappa, che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus, indica che il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia.

Usa, Seattle chiude le scuole per 15 giorni. La paura del coronavirus comincia a crescere anche negli Usa e a Seattle, una delle aree più colpite con 27 casi accertati e 10 vittime, l'amministrazione cittadina ha deciso di chiudere le scuole per due settimane.

In Slovenia un secondo caso di contagio al nuovo coronavirus è stato confermato dal ministro della Salute, Ales Sabeder. Si tratta di una persona che è stata in contatto con il paziente zero, il primo caso registrato nel Paese ieri sera. Le autorità sanitarie di Lubiana hanno deciso di mettere in isolamento anche il medico di base del primo paziente, cui si era rivolto di persona, contravvenendo alle istruzioni diffuse da settimane, prima di essere reindirizzato al reparto malattie infettive dell'ospedale di Lubiana. Come spiegato dal ministro, il primo test è stato condotto dall'Istituto di microbiologia e immunologia, dove l'uomo è stato trasportato in ambulanza con segni visibili della malattia, anche se non è in pericolo di vita.

Liguria, nuova vittima. Salgono a quattro le persone morte in Liguria risultate positive al coronavirus. La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino ha annunciato in una nota che «un paziente di 79 anni residente in provincia di Savona ricoverato al San Martino è deceduto stamani». «L'uomo era stato inizialmente gestito dall'equipe del reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Savona per una grave broncopolmonite bilaterale ma presentando un quadro clinico molto complesso - ha spiegato l'Ospedale - si è deciso di centralizzarlo al San Martino a mezzanotte, nel reparto di Rianimazione. Il paziente era transitato nell'area rossa del Veneto».

Ipotesi rinvio qualificazioni ai Mondiali di calcio. La Fifa deciderà nei prossimi giorni se rinviare le prossime partite di qualificazione della Coppa del Mondo 2022 e delle qualificazioni per la Coppa d'Asia 2023. La questione, alla luce della diffusione del contagio da coronavirus, è stata al centro di una riunione fra i dirigenti Fifa e quelli della AFC (Asian football association), che si sono dette d'accordo che «il benessere e la salute di tutte le persone coinvolte nelle partite di calcio rimane la massima priorità». Da qui la proposta formale di un rinvio delle partite.

Sicilia, 21 casi positivi. Dall'inizio dei controlli sul Coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 21 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Lo dice la Regione siciliana aggiornando i dati sul coronavirus. Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l'assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori, dislocati su tutto il territorio regionale, per l'analisi dei campioni. Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania) confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all'Istituto superiore di Sanità per la validazione finale.

Il bollettino dallo Spallanzani: 59 pazienti, 5 in dimissione. In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 59 pazienti, di questi 25 (in aggiunta alla coppia cinese ormai negativa) sono risultati positivi al nuovo coronavirus e sono ricoverati nell'istituto. «Tutti i ricoverati» allo Spallanzani di Roma «sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di cinque che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio». «Si sta provvedendo a dimettere 5 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione». Un paziente positivo è invece ricoverato all'ospedale San Filippo Neri.

Primo caso a Velletri (Roma). C'è un primo contagiato a Velletri, comune di circa 53 mila abitanti alle porte di Roma. È un uomo di 44 anni nato in India ma da anni domiciliato in Italia ed è il primo caso di positività al nuovo coronavirus accertato a Velletri.

Stato d'emergenza in California. La California ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus, dopo aver registrato il primo morto a causa del virus. La decisione è stata presa mentre il numero delle vittime in Usa è arrivato a 11. I due stati con il maggior numero di casi sono quello di Washington e la California. Anche la contea di Los Angeles ha dichiarato ieri lo stato di emergenza. In precedenza avevano dichiarato l'emergenza anche lo stato di Washington, il 29 febbraio, e la Florida il 2 marzo. Attualmente, riporta la Bbc, ci sono almeno 150 pazienti statunitensi segnalati con Covid-19 in 16 stati.

Quirinale annulla eventi. A seguito delle decisioni del governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, l'Ufficio stampa del Quirinale comunica che la cerimonia dell'8 Marzo (Giornata internazionale della Donna) e il Concerto alla Cappella Paolina della domenica successiva, 15 marzo, non avranno luogo.

Terzo caso di coronavirus in tribunale a Milano. Da quando si apprende risulta positivo anche un magistrato della procura generale dopo i due giudici già risultati positivi al tampone di due giorni fa. Al palazzo di giustizia si svolgono solo le cause civili e penali urgenti. E in corso la sanificazione degli uffici della pg al terzo piano. Verifiche su possibili altri contagiati.

Trento, settimo caso di contagio. Un settimo caso di persona positiva al Coronavirus è stato registrato in Trentino. Si tratta di un parente di uno dei cinque partecipanti al pellegrinaggio ad Assisi risultati contagiati. Lo ha reso noto questa mattina l'assessore alla salute, Stefania Segnana, in apertura della seduta del Consiglio provinciale. Il paziente è ricoverato all'ospedale S.Chiara di Trento in condizioni considerate non gravi. «La situazione è sotto controllo», ha sottolineato Segnana aggiungendo che «con la trasparenza e la chiarezza delle informazioni cerchiamo di far passare un messaggio di tranquillità».

Tre nuovi positivi a Termoli. Sono risultate positive al test del Coronavirus tre persone di Termoli (Campobasso), tra cui due operatori sanitari, componenti della comitiva del medico in servizio all'ospedale 'San Timoteò della città adriatica che ieri è risultato positivo al Covid-19. Sono rientrate in Molise dopo una vacanza in Trentino. Lo apprende l'ANSA da fonti sanitarie. Per loro è stato disposto l'isolamento domiciliare, in attesa del test di conferma che è stato inviato, come da protocollo, all'Istituto superiore di Sanità (Iss). Le condizioni del medico ricoverato ieri all'ospedale 'Cardarellì di Campobasso sono stabili, non è in terapia intensiva.

Hotel in isolamento vicino Imperia. In isolamento l'hotel Paradiso di Diano Marina dove un turista di Brembate (Bergamo) è stato trovato positivo al Coronavirus. La persona contagiata fa parte di una comitiva di 48 perone. «Stiamo già organizzando con la macchina della Protezione Civile lo sgombero degli ospiti dell'albergo, che verranno riportati subito a Bergamo per la quarantena», ha detto il governatore Giovanni Toti. Il personale dell'albergo farà la quarantena a casa.

Valle d'Aosta, primi due positivi. Primi due probabili casi di Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo comunica la Presidenza della regione, aggiungendo che i tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Gli esami effettuati ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale sono risultati positivi. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi. I pazienti appartengono allo stesso nucleo familiare. due pazienti hanno evidenziato sintomi influenzali e uno di loro era stato nelle zone ritenute a rischio contagio. Entrambi - così come i loro nuclei familiari e le persone che sono state in stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo - con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico con il supporto del 118. «L'Unità di coordinamento per il Covid-19 - si legge in una nota - sottolinea comunque che l'evidenziazione di queste positività non deve generare allarmismo. Si raccomanda in ogni caso alla popolazione di evitare, se non strettamente necessario, ogni spostamento verso le zone a rischio».

Guarita l'italiana ricoverata in Austria. È guarita la cittadina italiana di 24 anni che aveva contratto il Covid-19 e che da dieci giorni era ricoverata in isolamento nell'ospedale universitario di Innsbruck, in Austria. Lo riporta il sito della Orf citando il direttore del reparto di Medica interna dell'ospedale Gunther Weiss, spiegando che anche un secondo paziente è guarito dall'infezione. «Stanno bene e non rappresentano una minaccia per gli altri cittadini», ha sottolineato Weiss annunciando le loro dimissioni dall'ospedale. I due sono risultati negativi al test per il coronavirus effettuato due volte e da giorni non hanno febbre. «Ciò significa che sono guariti e hanno superato questa infezione. Non sono più contagiosi», ha detto Weiss. I due ora possono tornare al loro lavoro.

Australia, restrizioni a viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il governo australiano ha esteso il divieto all'entrata degli stranieri provenienti dalla Corea del Sud in aggiunta ai viaggiatori dalla Cina e dall'Iran, e ha aggiunto ulteriori restrizioni per i viaggiatori dall'Italia. Nel dare l'annuncio, il primo ministro Scott Morrison ha precisato che i viaggiatori provenienti dall'Italia dovranno affrontare «misure di screening avanzate», il che significa che verranno poste più domande al momento del check-in e che all'arrivo in Australia sarà loro misurata la temperatura.

La decisione è stata presa al termine della riunione di sicurezza nazionale del gabinetto federale, dopo una relazione del Comitato principale di protezione della salute, cha ha raccomandato un rafforzamento delle misure. Morrison ha anche confermato che l'attuale divieto di cittadini stranieri che viaggiano dalla Cina e dall'Iran all'Australia è stato prorogato per un'altra settimana. I divieti aggiornati saranno in vigore fino al 14 marzo, ma il governo riesaminerà la situazione nei prossimi giorni per determinare se le restrizioni di viaggio debbano essere estese ulteriormente.