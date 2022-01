IL DUE DI PICCHE VA A NOZZE - LA CLAMOROSA TELEFONATA DI UNA COPPIA AI “LUNATICI”: I DUE STAVANO RACCONTANDO IL LORO COLPO DI FULMINE QUANDO LUI HA SORPRESO LA FIDANZATA, CHIEDENDOLE DI SPOSARLO. LA RAGAZZA, PRIMA SI È MOSTRATA TITUBANTE, E POI HA RISPOSTO CON UN SECCO: “NO! NON È LA BELLA PERSONA CHE SEMBRA. MI HA..."

Da “I Lunatici – Radio2”

Momento clamoroso nella notte di Rai Radio2 nel programma notturno ormai cult per tutti gli insonni e i lavoratori notturni condotto da Roberto Arduini e Di Ciancio dalla mezzanotte alle quattro (con finestra televisiva che si apre anche su Rai 2)

Come sempre centinaia le telefonate del popolo della notte arrivate allo 063131. L'argomento della puntata era il colpo di fulmine: attorno alle 2 ha chiamato una coppia di Ancona, Sonia e Marco, lei 31 anni, lui 34.

Lei stava iniziando a raccontare il modo in cui i due si sono conosciuti, lui a un certo punto le ha preso il telefono e in diretta si è lasciato andare ad una proposta. "Sonia, mi vuoi sposare?", ha chiesto Marco sorprendendo anche i conduttori. La ragazza, prima titubante, poi decisa, ha risposto in modo categorico. "No".

A quel punto Arduini e Di Ciancio hanno cercato di capire cosa stesse accadendo tra i due e Sonia ha ribadito: "Se voglio sposarlo? No! Non è la bella persona che sembra. E poi non mi piacciono queste proposte in pubblico. Mi ha messo molto in imbarazzo. Ne parliamo dopo a casa. Se sto scherzando? No, sono serissima. Non voglio sposarlo".

Molti ascoltatori, dopo, hanno criticato la ragazza. "Ma come, lui ti fa una dichiarazione in diretta e ti chiede di sposarlo, come fai a rispondergli di no?". Categorica la presa di posizione dei due conduttori, che hanno placato gli animi: "Se tu fai una proposta di matrimonio in diretta in radio, devi assumerti anche il rischio che lei ti dica di no. E' legittimo rifiutare una proposta di matrimonio, Sonia non deve sentirsi assolutamente in colpa", hanno chiosato.

