DUE TURISTI ITALIANI, IL 24ENNE DOMENICO GRITTO E IL 32ENNE VINCENZO TIZZANO, SONO MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE IN ALBANIA. I DUE, IN MOTO, STAVANO TORNANDO A CASA A SARANDA, CITTÀ BALNEARE DEL SUD DEL PAESE, NEL CUORE DELLA NOTTE, QUANDO UN MINORENNE, A BORDO DI UNA MERCEDES, LI HA INVESTITI - L'ADOLESCENTE NON AVEVA NEANCHE L'ETÀ PER OTTENERE LA PATENTE...