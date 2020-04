DUOMO POLITIK - PER SAPERE CHI VIOLA LA QUARANTENA BASTA TENERE D'OCCHIO LE ESCORT SUI VARI SITI. SE DAVVERO FUNZIONASSE NON CE NE SAREBBE NEPPURE UNA IN CITTÀ. E INVECE RISULTANO "ATTIVE" IN OLTRE DUECENTO (PER CONTARE SOLO QUELLE D'ALTO BORDO) - PRESTITI GARANTITI? SÌ, FINCHÉ CI SONO I SOLDI. TESTO E MUSICA DI UNO DEI PIÙ IMPORTANTI BANCHIERI SULLA PIAZZA MILANESE. PERCHÉ LO STATO PUÒ GARANTIRE QUANTO VUOLE, MA QUANDO FINISCE LA MONETA, NON È CHE SI PUÒ FABBRICARE...

Berto Evitandolo per Dagospia

- Altro che trattamento di favore! Avvertite i fan della Diasorin, che è partita per prima con i test sierologici in Lombardia, che alla Regione si sono proposte altre 20 aziende. Che adesso saranno esaminate per la fornitura di test che si prevede imponentissima.

- Carlo Bonomi è andato a Roma, a fare il presidente di Confindustria. Anche se si vedrà spesso a Milano perché è stato nominato anche presidente di Fiera Spa. Ma chi prenderà il suo posto in Assolombarda? Per adesso si scalda come "reggente" uno degli uomini più vicini a Carluccio Sangalli. Ma in molti pensano che in un momento così decisivo gli industriali non possano affidarsi a un reggente, e si sta agglomerando un gruppo assai influente che vuole le elezioni del nuovo vertice già a settembre.

- Per sapere chi viola la quarantena basta tenere d'occhio le escort sui vari siti. Se davvero funzionasse non ce ne sarebbe neppure una in città. E invece risultano "attive" in oltre duecento (per contare solo quelle d'alto bordo).

Non dite ai milanesi che secondo investitori molto influenti la prossima meta sulla quale investire è senza dubbio Roma. Anche se i più esposti con i fondi, come Manfredi Catella, pensano che il mercato immobiliare non avrà contraccolpi dal virus, altri ritengono che almeno nel prossimo futuro la metropoli lombarda dovrà fronteggiare un nuovo inverno dell'edilizia.

Ma chi comanda a Milano? Dove è finita la potentissima lobby dei commercianti, ovvero la Confcommercio? Con i negozi nel caos, la rappresentanza di quello che si chiamava "corpo intermedio" pare assai appannata. Ormai non lo consulta più nessuno...

Prestiti garantiti? Sì, finché ci sono i soldi. Testo e musica di uno dei più importanti banchieri sulla piazza milanese. Perché lo Stato può garantire quanto vuole, ma quando finisce la moneta, non è che si può fabbricare...

