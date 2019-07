LA DURA LEGGE DEL PIU' FORTE – UN’ANATRA SI È VISTA STRAPPARE UNO DEI SUOI PICCOLI DA UN GABBIANO AFFAMATO CHE SI È SCAGLIATO CONTRO DI LEI E I SUOI PULCINI: LA MAMMA HA TENTATO IN OGNI MODO DI PROTEGGERLI, MA…(VIDEO)

DAGONEWS

gabbiano uccide anatroccolo 5

Ha tentato di salvare il suo piccolo, ma è dovuta soccombere alla legge del più forte. Un’anatra si è vista strappare uno dei figli da un gabbiano che si era avventato su di loro in un lago a Herbert Park, Dublino.

gabbiano uccide anatroccolo 4

Come si vede nel filmato le anatre erano in acqua e si stavano spostando in cerca dell’ombra quando un gabbiano si è scagliato contro di loro. La mamma ha cercato di difendere i suoi anatroccoli, ma alla fine il grosso uccello è riuscito ad afferrare con il becco uno dei piccoli portandoselo via.

gabbiano uccide anatroccolo 6 gabbiano uccide anatroccolo 2 gabbiano uccide anatroccolo 1 gabbiano uccide anatroccolo 3