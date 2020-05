12 mag 2020 19:36

LA DURA LEGGE DEL PIÙ FORTE – LA TEMUTISSIMA VESPA MANDARINIA HA IL SUO KILLER IN NATURA: SE VIENE ATTACCATA DA UNA MANTIDE RELIGIOSA NON HA SPERANZE – LO SCONTRO IN LABORATORIO DURA POCHI SECONDI: IN UN ATTIMO IL CALABRONE, IN GRADO DI STERMINARE ALVEARI DI API, DIVENTA PREDA E FINISCE PER ESSERE IL PASTO DELLA SUA AVVERSARIA… VIDEO