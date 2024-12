DURA LEX, ROLEX – ARRESTATO A NAPOLI IL “RE DELLE TRUFFE DEI ROLEX”: IL 50ENNE, GIÀ CONOSCIUTO ALLE FORZE DELL’ORDINE PER AVER MESSO A SEGNO DIVERSI RAGGIRI, È FINITO IN MANETTE DOPO LA DENUNCIA DI UN VENDITORE – LA VITTIMA DELLA TRUFFA AVEVA VENDUTO UN OROLOGIO DA 7.400 EURO AL FURBETTO, CHE AVEVA PAGATO CON UN ASSEGNO CIRCOLARE – DOPO QUALCHE GIORNO, L’UOMO HA SCOPERTO CHE L’ASSEGNO ERA CONTRAFFATTO E...

(ANSA) - La polizia ha arrestato un cinquantenne pluripregiudicato per truffa e indebito utilizzo di documenti di identità falsi. L'uomo, rintracciato a Napoli, era già conosciuto alle forze dell'ordine per aver messo a segno truffe ingegnose, con le quali era riuscito negli anni a impossessarsi di orologi di pregio e di beni di valore, spacciandosi nelle compravendite online come un facoltoso acquirente.

Le indagini, condotte dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Roma, sono partite dalla denuncia di un appassionato di orologi caduto nella trappola dell'uomo dopo aver inserito su un portale online l'annuncio di vendita di un prezioso orologio.

Il sedicente acquirente, dopo aver convinto la vittima a concludere l'affare di persona, si è presentato all'appuntamento con un assegno circolare dell'importo di 7.400 euro, corrispondete alla somma pattuita. Il venditore, dopo aver depositato l'assegno ha consegnato l'orologio.

Solo dopo alcuni giorni il venditore ha appurato che l'assegno circolare depositato era contraffatto, senza copertura e che anche il documento d'identità esibito in banca dall'acquirente per concludere la transazione era di una terza persona estranea alla vicenda. Gli agenti hanno così eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Velletri.

