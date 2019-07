DURA LEX SED SEX - UNA 49ENNE AMERICANA HA UCCISO IL MARITO MENTRE FACEVANO SESSO PERCHÉ LUI ERA TROPPO VIOLENTO DURANTE I PRELIMINARI - AL PROCESSO LA DONNA HA SPIEGATO CHE AL COMPAGNO PIACEVA AVERE RAPPORTI "PARTICOLARI" - LUI AMAVA TRUCCARSI, FARE SCAMBI DI RUOLO E GIOCARE IN MODO "ROUGH" – STANCA DELLA SUA IRRUENZA, LA DONNA HA AFFERRATO UN COLTELLO E…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

jennifer lynn via 2

I preliminari sono troppo violenti, così la moglie accoltella suo marito. Jennifer Lynn Via, 49 anni, ha ucciso suo marito Thomas Via, 47 anni, nella loro casa di Huntington, nel West Virginia, mentre stavano facendo sesso. La donna ha preso un grosso coltello da cucina e si è scagliata contro il coniuge fino a lasciarlo privo di vita a terra.

I fatti si sono svolti nel 2017, come riporta Metro, ma in questi giorni la 49enne è stata condannata a 15 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario. Durante il processo ha spiegato che al marito piaceva fare sesso in modo "particolare", l'uomo amava truccarsi, fare scambi di ruolo ed essere violento.

sesso 1

Sarebbe stata proprio la violenza durante i preliminari, l'ennesima, a far scattare l'ira della Via che ha afferrato un coltello e lo ha ucciso.

thomas via

Pare che entrambi fossero ubriachi, quindi la cosa sarebbe sfuggita di mano a tutti e due. La donna ha spiegato che non voleva ucciderlo, né pensava di fargli tanto male, aveva solo avuto una reazione alla violenza subita. Subito dopo essersi accorta di quello che aveva fatto ha chiamato lei stessa i soccorsi, spiegando di averlo accoltellato al cuore.

sesso tantrico sesso 2 sesso sesso bagni sesso bagni sesso sesso sesso SESSO IN CUCINA sesso SESSO IN CUCINA SESSO IN CUCINA sesso letto 4 sesso letto 5 sesso letto 1 sesso letto 2 sesso sesso sesso di coppia sesso di coppia sesso di coppia sesso jennifer lynn via 1