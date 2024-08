LA DURA VITA DELLE NUORE DI CASA BECKHAM: VICTORIA RENDE LA LORO VITA UN INFERNO – L’EX SPICE GIRL SAREBBE PRONTA A CHIEDERE A JACKIE APOSTEL, LA NUOVA FIDANZATA 19ENNE DEL FIGLIO CRUZ, DI FIRMARE A UN ACCORDO DI RISERVATEZZA. LA PERFIDA MOGLIE DI DAVID AVREBBE ANCHE INGAGGIATO QUALCUNO PER SCAVARE NEL PASSATO DELLA RAGAZZA – LE PRATICHE DI CONTROLLO PRENDONO PIEDE TRA VIP CHE PRETENDONO DI...

Dagotraduzione da www.telegraph.co.uk

Le giovani coppie si godono diverse tappe emozionanti quando iniziano a uscire insieme. Il primo bacio, il primo appuntamento e la prima imbarazzante presentazione ai rispettivi genitori. Ma quando il tuo nuovo partner ha un genitore famoso, potresti dover superare alcuni ostacoli meno romantici, ad esempio il primo accordo di riservatezza (NDA).

La scorsa settimana è emerso che Victoria Beckham si preoccupa di chi i suoi figli potrebbero portare a casa a cena, dopo che Cruz, 19 anni, è stata fotografata mentre baciava la pop star brasiliana Jackie Apostel per strada a Chelsea. Sebbene nessuno dei due abbia confermato che la loro storia d'amore è ufficiale, non è la prima volta che vengono visti insieme.

«Victoria ha l’ansia di invitare una nuova persona nel suo mondo, soprattutto una che conosce appena, e di condividere tutti i segreti e le informazioni personali sulla sua famiglia» ha detto una fonte.

I Beckham, che hanno festeggiato il loro 25° anniversario di matrimonio a luglio, hanno ragione a essere cauti nell'accogliere una nuova persona nel loro mondo meticolosamente protetto. Nel 2009, hanno vinto una battaglia giudiziaria di quattro anni per ottenere le scuse dopo che la loro ex tata, Abbie Gibson, ha venduto segreti sulla loro vita familiare privata alla stampa, rivelando i dettagli delle loro discussioni e il fatto che la facevano camminare dietro di loro quando uscivano in pubblico.

«Non è insolito che i nostri clienti ci chiedano di organizzare accordi di riservatezza e verifiche dei precedenti per i loro partner o per i nuovi partner dei loro figli come parte dei loro servizi di sicurezza» afferma Emma, una famosa assistente personale che ha chiesto di non essere identificata.

Ma, dice, sono soprattutto le star dello sport e della musica e i "nuovi ricchi" a ricorrere a tali formalità, mentre le famiglie aristocratiche e i reali minori si affidano invece al gruppo di amici ristretto dei loro figli e al fatto che le loro cerchie sociali escludono naturalmente chiunque possa vendere dettagli sensibili ai tabloid.

«I VIP più tradizionali tendono a non utilizzare NDA o controlli dei precedenti penali. Tendono a credere di aver cresciuto i loro figli in modo che abbiano un buon giudizio e, dati gli ambienti in cui i loro figli si mescolano, è improbabile che qualcuno venda la loro storia alla stampa».

Ciò non impedisce ai servizi di sicurezza di esaminare attentamente i nuovi arrivati nella famiglia reale. È risaputo che coloro che hanno a che fare con membri di spicco della "Firm" saranno sottoposti a controlli di sicurezza, così come i loro familiari più prossimi, per determinare la loro idoneità.

«Kate Middleton, in quanto persona precedentemente sconosciuta alla famiglia reale e in una relazione con l'erede al trono, è stata sicuramente sottoposta a controlli approfonditi sui suoi precedenti - afferma Phil Dampier, commentatore reale e autore del libro Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words - Diana è cresciuta nella tenuta di Sandringham, quindi era molto conosciuta dalla famiglia reale. Ma a quanto pare sono stati fatti dei controlli per assicurarsi che fosse ancora vergine quando ha sposato Charles».

Sebbene Meghan e la sua famiglia siano stati attentamente controllati quando ha iniziato a frequentare Harry, ha successivamente rivelato che non le è stato chiesto di firmare un NDA prima di entrare o uscire dalla famiglia reale. Nel 2022, ha detto al New York Magazine: «È interessante, non ho mai dovuto firmare nulla che mi impedisse di parlare. Posso parlare di tutta la mia esperienza e scegliere di non farlo».

Diversamente, William chiese ai suoi amici di firmare accordi di riservatezza quando era studente a St. Andrews nel 2001.

La burocrazia e le formalità esistono per dare alle persone note una possibilità di vita normale, senza mettere in dubbio le motivazioni di chi le circonda. Potrebbe sembrare freddo, ma per una celebrità preoccupata per la privacy, chiedere a un potenziale partner romantico di firmare un NDA pre-sex è diventata una parte regolare del rituale degli appuntamenti.

«Ho sentito di clienti famosi che chiedono alla loro assistente di prendere il telefono alla persona con cui escono o di mettere degli adesivi sulle fotocamere dei telefoni delle persone se vogliono entrare con loro nell'area VIP» racconta Emma.

Un altro motivo per cui Victoria potrebbe sentirsi ansiosa per il nuovo partner di Cruz è il rapporto gelido che c’è stato tra lei e la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, quando la nuova fidanzata del figlio si è unita ai Beckham. Quando la nuora si è presumibilmente rifiutata di prendere in considerazione l'idea di indossare un abito dell'omonimo marchio di Victoria al suo matrimonio da 3,5 milioni di dollari a Palm Beach con Brooklyn si è verificata una grande frattura nella nidiata Beckham.

Kate Middleton e il principe William il giorno della laurea a St Andrew's nel 2005

Quando i Peltz-Beckham hanno scelto di stabilirsi negli Stati Uniti, vicino alla famiglia di Nicola, anziché nel Regno Unito con David e Victoria, è stato visto come uno sgarbo nei confronti dei Beckham. Presumibilmente, Victoria vuole evitare che Cruz possa potenzialmente trasferirsi in Brasile con Jackie se le cose dovessero diventare serie.

Sebbene ora le cose sembrino più amichevoli tra Nicola e sua suocera, Victoria ha avuto un rapporto migliore con la fidanzata di Romeo, 21 anni, Mia Regan.

Romeo è legato alla modella britannica dal 2021 e lei ha posato per la linea di moda di Victoria e ha curato una capsule collection di denim per il marchio. Sebbene Romeo e Mia abbiano annunciato la loro separazione a febbraio (e si dice che Victoria sia stata "devastata"), la giovane coppia è stata fotografata mentre si teneva per mano qualche settimana dopo.

Se Jackie Apostel dovesse davvero entrare a far parte della cerchia ristretta di Beckham, probabilmente dovrà aspettarsi un accordo di riservatezza (se non ne ha già firmato uno).

