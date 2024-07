DURANTE LA SETTIMANA DELLA CORSA DEI TORI, PAMPLONA DIVENTA TERRA DI NESSUNO - QUATTRO PERSONE SONO STATE ARRESTATE PER AVER STUPRATO UNA DONNA NELLA CITTADINA SPAGNOLA - NON È LA PRIMA VOLTA: NEL 2019 DURANTE LA "FIESTA" DI SAN FIRMINO, UN GRUPPO DI 5 UOMINI VIOLENTO' UNA 18ENNE, RIPETUTAMENTE NELL'ANDRONE DI UN PALAZZO - AL MOMENTO AMMONTA A SEI IL BILANCIO DEGLI INCORNATI DAI TORI - IL REPORTAGE DI RONCONE DELL'ANNO SCORSO

SEI PERSONE RIMASTE FERITE DURANTE LA TRADIZIONALE CORSA DEI TORI IN SPAGNA

Tensione e polemiche come ogni anno quando in Spagna si apre il festival di San Firmino a Pamplona, città dei paesi Baschi, che diventa il simbolo della ricorrenza. La grande festa tradizionale con la corsa dei tori è scattata ieri sabato 6 luglio 2024 e andrà avanti per nove giorni. […]

Abiti bianchi, sciarpe o foulard rossi legati al collo o alla vita, anche la tradizionale vestizione fa parte del rito preparatorio per la grande festa. Così migliaia di cittadini baschi e non solo, l'evento richiama turisti da tutta la Spagna e dal mondo, hanno riempito la piazza principale di Pamplona per il classico "chupinazo", ovvero lo scoppio del petardo che segna l'inizio dell'evento. […]

Tra gli eventi più attesi per la loro spettacolarità c'è la corsa dei tori tra le vie della città. Per tutti i dieci giorni di festa l'appuntamento, per chi volesse partecipare, è libero. Purché si abbiano 18 anni di età. Ora di partenza, le otto del mattino.

In centinaia si riversano per i vicoli di Pamplona, una sfida molto pericolosa di 850 metri. La corsa consiste nel superare ed evitare, sei pesanti tori da combattimento che corrono liberi tra le strette strade del centro città. La folle corsa dura pochi minuti, i corridori più coraggiosi o sfrontati, cercano di avvicinarsi agli animali imbizzarriti che sono diretti all'arena dove nel pomeriggio si terranno le tradizionali "Corride" con i torero. […]

Il Comune di Pamplona ha attivato il rigido protocollo contro la violenza sessuale, indetto dopo il caso dello stupro di gruppo del 2019. Da allora i controlli sono rigidissimi e c'è la massima attenzione delle forze di polizia. E purtroppo anche ieri al via del festival di San Firmino, è arrivata la denuncia di una donna per violenza sessuale. Sono scattate immediatamente le indagini che oggi domenica 7 luglio 2024 hanno portato all'arresto di quattro persone. […]

