Le Filippine hanno informato gli Stati Uniti che interromperanno lo storico patto di cooperazione militare tra i due Paesi tra sei mesi. La decisione è stata presa dal presidente Rodrigo Duterte che ha ordinato al suo governo di notificare l' uscita dal Visiting Forces Agreement (Vfa) dopo che Washington ha annullato il visto del senatore filippino Ronald Dela Rosa, che ha guidato la guerra alla droga voluta dal controverso capo di Stato e condannata a livello internazionale.

La decisione di Duterte è «il risultato di una serie di misure legislative ed esecutive da parte del governo degli Stati Uniti che sono un attacco alla nostra sovranità e una mancanza di rispetto per il nostro sistema giudiziario», ha spiegato il portavoce del presidente, Salvador Panelo. L' ambasciata americana a Manila che ha ricevuto martedì sera la notifica della decisione di Duterte ha dichiarato che la fine del trattato è «un passo serio con implicazioni significative per l' alleanza bilaterale» e ha osservato che il governo degli Stati Uniti «rifletterà attentamente su quale sia il modo migliore per andare avanti nell' interesse comune».

Le Filippine sono sempre stati uno degli alleati più importanti degli Stati Uniti nella zona del Pacifico per contenere le mire espansionistiche cinesi. Ma l' avvento al potere di Duterte ha mutato lo scenario. Fautore di una politica estera indipendente dagli Usa, il presidente ha ribadito la necessità delle Filippine di «non dipendere per la propria sicurezza da nessun Paese».

Anti-terrorismo in difficoltà

L' accordo, entrato in vigore nel 1999, regola la copertura legale delle truppe Usa per l' ingresso nelle Filippine per le esercitazioni militari congiunte e regola la presenza militare Usa nelle basi del Paese.

A questo punto alcune operazioni nel Mare cinese del Sud - sono a rischio. La Marina Usa infatti utilizzava un porto filippino per rifornire le navi che incrociano e pattugliano nel mare cinese. La Clark Air Base invece era il luogo dove Marina e Air Force addestravano i piloti per gli F18. Per circa vent' anni le forze speciali Usa hanno aiutato le Filippine nelle operazioni anti-terrorismo nel Sud, principalmente nell' isola di Mindanao dove sono attivi gruppi jihadisti come Abu Sayyaf legati ad Al Qaeda.

