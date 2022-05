ECCALA': L'OMS HA CLASSIFICATO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE COME UN "RISCHIO MODERATO" PER LA SALUTE PUBBLICA - "POTREBBE DIVENTARE ELEVATO SE..." - SECONDO GLI ESPERTI IL VIRUS CIRCOLAVA GIA' DA QUALCHE TEMPO ED E' ESPLOSO GRAZIE A EVENTI SUPERDIFFUSORI - INTANTO LA NIGERIA REGISTRA IL PRIMO MORTO...

Dagotraduzione The Cable

Vaiolo delle scimmie

In Nigeria si è registrato il primo morto per vaiolo delle scimmie. Lo ha comunicato il Centro Nigeriano per il Controllo delle Malattie, annunciando che in tutto nel mese di maggio sono stati individuati 21 positivi. L'ultima volta che si era registrato un decesso per vaiolo delle scimmie in Nigeria, dove il virus è endemico, era il 2019.

Dagotraduzione dalla Reuters

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il vaiolo delle scimmie come "rischio moderato" per la salute pubblica generale a livello globale dopo che sono stati segnalati casi in paesi in cui la malattia tipicamente non si trova.

Evoluzione pustole vaiolo delle scimmie

«Il rischio per la salute pubblica potrebbe diventare elevato se questo virus sfrutta l'opportunità di affermarsi come patogeno umano e si diffonde a gruppi a più alto rischio di malattie gravi come i bambini piccoli e le persone immunosoppresse», ha affermato l'OMS.

Al 26 maggio, sono stati confermati un totale di 257 casi mentre altri 120 sono definiti sospetti. I casi sono stati segnalati da 23 Stati membri in cui il virus non è endemico. Finora non sono stati segnalati decessi.

Sintomi del vaiolo delle scimmie

L'OMS ha anche affermato che l'improvvisa comparsa del vaiolo delle scimmie in diversi paesi non endemici suggerisce una trasmissione non rilevata per qualche tempo e recenti eventi di amplificazione. L'agenzia ha aggiunto che si aspetta che vengano segnalati più casi man mano che la sorveglianza nei paesi endemici e non endemici si espande.

Il vaiolo delle scimmie è una malattia infettiva generalmente lieve ed endemica in alcune parti dell'Africa occidentale e centrale. Si diffonde per stretto contatto, quindi può essere contenuta in modo relativamente facile attraverso misure come l'autoisolamento e l'igiene.

La maggior parte dei casi segnalati finora è stata rilevata nel Regno Unito, in Spagna e in Portogallo.

Vaccino contro il vaiolo

«La stragrande maggioranza dei casi segnalati finora non aveva collegamenti di viaggio con un'area endemica e si è presentata tramite cure primarie o servizi di salute sessuale», ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite.

