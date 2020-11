ECCALLÀ: I CINESI HANNO DECISO CHE IL VIRUS L’HANNO PORTATO GLI ITALIANI! – DOPO LO STUDIO DELL’ISTITUTO DEI TUMORI DI MILANO, SECONDO CUI IL COVID CIRCOLAVA GIÀ IN ITALIA DA SETTEMBRE 2019, LE AUTORITÀ CINESI SCARICANO LA COLPA SU DI NOI - IN REALTÀ NON CI SONO DUBBI CHE SIA PARTITO TUTTO DA LÌ, IL FATTO È CHE LORO SE NE SONO FREGATI (O NE HANNO APPROFITTATO) RITARDANDO L’ANNUNCIO DEL FOCOLAIO DI WUHAN…

Paolo Vites per www.ilsussidiario.net

CINA XI JINPING ECONOMIA CINESE CORONAVIRUS COVID PANDEMIA

La Cina ci riprova a scaricare le colpe della diffusione del Covid-19 su altri paesi, in questo caso l’Italia. Secondo un recente studio, che prende spunto a sua volta da una ricerca scientifica italiana, tracce del virus sarebbero emerse su pazienti malati di tumore già nel settembre 2019, cinque mesi prima che le autorità cinesi parlassero dei primi contagi a Wuhan.

mercato di wuhan

Ne hanno approfittato subito, con parole autorevoli, quelle del viceministro cinese degli esteri che ha dichiarato che “il virus è una questione complessa che potrebbe coinvolgere più paesi”. Giovanni Apolone, lo scienziato italiano autore dello studio, ha immediatamente smentito le dichiarazioni cinesi affermando che invece è la Cina la fonte primaria della diffusione del coronavirus.

poliziotto wuhan

Non esclude che il virus si sia manifestato nel nostro paese prima di ogni altro al mondo, ma questo perché “la Cina ha ritardato l’annuncio del suo focolaio, quindi non si sa quando è iniziato lì”, ha detto, suggerendo che il virus avrebbe potuto circolare silenziosamente in Cina più a lungo di quanto si pensasse prima di essere portato nel nord Italia. “La Cina ha legami commerciali molto forti con il nord Italia” ha detto lo studioso in una intervista al quotidiano inglese Times.

giovanni apolone

VIRUS IMPORTATO DALLA CINA NEL NORD ITALIA

In precedenza la Cina aveva provato ad accusare gli Stati Uniti, denunciando senza prove che truppe americane avrebbero portato il virus in Cina durante alcune manifestazioni sportive tenutesi a Wuhan.

Lo studio di Apolone, condotto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha esaminato campioni di sangue prelevati da pazienti coinvolti in uno studio sul cancro. Un team di ricercatori ha esaminato i campioni alla ricerca di anticorpi prodotti quando un paziente entra in contatto con il coronavirus. Con loro sorpresa, hanno trovato anticorpi in campioni del 14% dei partecipanti risalenti a settembre 2019. Il primo paziente italiano COVID-19 è stato rilevato il 21 febbraio in una piccola città vicino a Milano, nella regione settentrionale della Lombardia.

parcheggi dello zhongnan hospital di wuhan ottobre 2018

Ma i risultati dei ricercatori italiani mostrano che l’11,6% dei 959 volontari sani arruolati in uno studio di screening del cancro tra settembre 2019 e marzo 2020 aveva segni di aver già incontrato il coronavirus SARS-CoV-2, la maggior parte dei quali ben prima di febbraio. Dunque lo studio italiano è piuttosto la prova che il virus, importato dalla Cina, abbia cominciato a circolare silenziosamente in Italia mesi prima che fosse denunciata la presenza a Wuhan.

XI JINPING CON LA MASCHERINA

Il virus potrebbe quindi essere migrato in Europa intorno a novembre o dicembre, prima che i casi si accumulassero fino al punto in cui l’infezione sia stata rilevata dai medici. Se i risultati del dottor Apolone venissero confermati, la tempistica sarebbe spostata indietro di un paio di mesi, ma non escluderebbe la Cina come fonte del virus.

wuhan tongji medical university wuhan 10 ottobre 2018 vs 12 settembre 2019 xi jinping con la mascherina 6 un poster sul coronavirus a wuhan coronavirus wuhan il 31 marzo 2020 reparto di terapia intensiva all'ospedale di wuhan 3 un dottore visita una paziente a wuhan controlli a wuhan 1 cinesi si proteggono come possono dal coronavirus 3 wuhan disinfestazione emergenza coronavirus a wuhan IL CADAVERE DI UN UOMO A TERRA A WUHAN code in un ospedale di wuhan 1 ospedali cina per coronavirus 3 wuhan disinfestazione animali al mercato di wuhan MARCO POLO HOTEL A WUHAN la famiglia rimasta nascosta al mercato di wuhan per due MESI li wenliang il medico che lancio l allarme sul coronavirus WUHAN MORTI PER STRADA xi jinping con la mascherina a pechino 3 parcheggi dello zhongnan hospital di wuhan ottobre 2019 ospedalel wuhan xi jinping con la mascherina 5