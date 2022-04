ECCE UOVO! – MARINO NIOLA: "TUTTO QUESTO RUTILARE DI UOVA NON SI SPIEGA SEMPLICEMENTE CON LA NOSTRA VOGLIA DI CIOCCOLATO, MA CON LA NOSTRA ATAVICA FAME DI SIMBOLI CHE SOPRAVVIVE ANCHE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA RICORRENZA" - "PERCHÉ L’UOVO SIGNIFICA PROPRIO LA VITA CHE RINASCE. NON A CASO NELLA PITTURA MEDIEVALE SPESSO CRISTO CHE ESCE DAL SEPOLCRO VIENE RAFFIGURATO COME UN PULCINO CHE ESCE DALL'UOVO"

Marino Niola per il Venerdì- la Repubblica

Ricordati di “sanificare” le feste. È il nuovo comandamento della Pasqua al tempo del Covid. Che ci chiude in casa per il secondo anno consecutivo e trasferisce online quell’esplosione gioiosa e giocosa della festa di primavera. Dalle funzioni religiose della Settimana Santa in diretta streaming, alle riunioni familiari in remoto. Fa eccezione l’uovo, che sopravvive anche alla digitalizzazione della ricorrenza. E balza fuori dallo schermo come un pop up dell’immaginario, che ha dalla sua la forza dei millenni. Basta digitare uovo pasquale e si viene sommersi da milioni di offerte. Ce n’è per tutti i gusti, tasche ed esigenze. Industriale, esclusivo, low cost, di latteria.

C’è quello halal per gli islamici, quello equo per sostenere le economie emergenti. E il solidale, il cui ricavato va in beneficenza, come quello influencer marcato Chiara Ferragni. Mentre per gli uomini di poca fedez basta che sia artigianale, superfondente e supercostoso.

C’è perfino quello dimezzato per i più frugali. E poi un’infinità di GIF che assicurano un po’ di animazione nei messaggi, in un momento davvero smortarello come questo che stiamo vivendo.

Insomma, il tempo passa, le situazioni cambiano ma l’uovo, bianco o colorato, di zucchero o di cioccolato, resta il simbolo principe della ricorrenza che celebra la resurrezione del dio e la rinascita della natura. Perché l’ovetto, da che mondo è mondo, significa proprio la vita che rinasce. Non a caso nella pittura medievale spesso Cristo che esce dal sepolcro viene raffigurato come un pulcino che esce dall’uovo.

E la Terra Madre, regina di tutte le dee, viene raffigurata con in mano l’uovo cosmico, segno della fecondità e del ritorno annuale alla vita. In realtà tutto questo rutilare di uova non si spiega semplicemente con la nostra voglia di cioccolato, ma con la nostra atavica fame di simboli.

