ECCO UN ALTRO MINCHIONE CHE SI ADDORMENTA IN UN POSTO E SI SVEGLIA ALTROVE - UN 20ENNE SCOZZESE, DOPO LA SBRONZA IN UN NIGHTCLUB, SI È RITROVATO A 160 CHILOMETRI DALLA SUA CITTA’ DOPO AVER CHIAMATO UBER – CHE INDICAZIONI ABBIA FORNITO NON È DATO SAPERLO, QUEL CHE SI SA È CHE SI È RITROVATO DALL’ALTRO CAPO DELLA SCOZIA CON 400 STERLINE IN MENO…(VIDEO)

Maria Mento per "www.newnotizie.it"

joseph fergie 4

L’eccesso di alcol può fare brutti scherzi. Lo sa bene un ragazzo scozzese che ha preso una macchina Uber dopo una serata trascorsa ad alzare il gomito in compagnia. Durante la percorrenza del tragitto che avrebbe dovuto ricondurlo a casa, è accaduto l’inaspettato: il giovane si è addormentato e al suo risveglio si è ritrovato in una situazione surreale. L'autista lo aveva portato a 100 miglia di distanza, e così il 20enne si è svegliato e si è accorto di essere circondato da un gregge di pecore e di dover pagare un conto di 400 sterline all'uomo che lo aveva portato lì.

Joseph Fergie (20 anni) è il giovane ragazzo scozzese che è stato protagonista di una disavventura notturna a lieto fine. Tutto è successo a Edimburgo, venerdì sera: il giovane si è recato in un nightclub della città scozzese e ha iniziato a bere fino a ubriacarsi. Al momento di lasciare il locale ha deciso di chiamare un Uber per farsi riaccompagnare a casa, a Leith (sobborgo che si trova a nord di Edimburgo e che ne è il porto).

joseph fergie 2

Tutto tranquillo? Non esattamente, perché Joseph Fergie- non appena salito sulla vettura- si è addormentato per l’effetto del troppo alcol ingerito. Al suo risveglio ha scoperto diverse cose, e cioè di non aver dormito a casa sua e di dover pagare un salatissimo conto (400 sterline) alla macchina Uber che lo aveva preso in consegna la sera prima.

joseph fergie 3

Joseph Fergie è stato svegliato da una telefonata, alla quale ha risposto accorgendosi con meraviglia che a chiamarlo era l’autista che lo aveva accompagnato e che questi gli richiedeva il pagamento di una parcella di ben 400 sterline. Riavutosi per la sorpresa, il giovane ha guardato fuori dalla finestra e ha scoperto di trovarsi in una zona di campagna dove c’erano anche diversi greggi di pecore. Da lì la deduzione di non trovarsi nella sua abitazione, ma in un posto sconosciuto.

joseph fergie 1

Quel posto è Kirkcudbright, località che si trova a 100 miglia di distanza dalla destinazione che il ventenne intendeva raggiungere. Dopo un travagliato viaggio di ritorno, su diversi autobus e treni, il giovane è riuscito a tornare a Edimburgo alle ore 15:30 di sabato. Fergie ha raccontato la sua vicenda al Daily Record, spiegando come tutti i suoi amici sono scoppiati a ridere– increduli- per quello che gli era accaduto.