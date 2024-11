1 nov 2024 12:48

ECCO LA CIVILE TUNISIA DI KAIS SAIED, AMICO DELLA MELONI - UNA INFLUENCER TUNISINA, STAR DI INSTAGRAM (NOTA COME CHOUMOUKH), È STATA CONDANNATA DA UN TRIBUNALE A 4 ANNI E MEZZO DI RECLUSIONE PER AVER DIFFUSO DELIBERATAMENTE CONTENUTI “OSCENI” – COSA HA FATTO? E’ ACCUSATA DI “POSE IMMORALI O CONTRARIE AI VALORI SOCIALI CHE INCIDONO NEGATIVAMENTE SUL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE”. IN REALTA’ E’ SOLO L’ENNESIMA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA’ IMPOSTA DAL DUCETTO SAIED - ALTRI CREATORI DI CONTENUTI SARANNO PROCESSATI LA PROSSIMA SETTIMANA PER LO STESSO REATO…