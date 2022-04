ECCO COME CI FANNO FESSI E CONTENTI - SHELL PLC, LA PIU' GRANDE COMPAGNIA PETROLIFERA EUROPEA, HA TROVATO UN MODO PER VENDERE PETROLIO RUSSO CON UN ESCAMOTAGE: LO HA SOSTITUITO CON LA DICITURA "MISCELA LETTONE", UN BARILE DI CUI SOLO IL 49,99% PROVIENE DALLA RUSSIA - LA MANOVRA E' ALLA BASE DI UN MERCATO FIORENTE E OPACO CHE SERVE A SODDISFARE L'OPINIONE PUBBLICA E A CONTINUARE A FARE PROFITTI - UNA BACKDOOR GIA' UTILIZZATA IN PASSATO CON IL GREGGIO VENEZUELANO E IRANIANO...

Dagotraduzione da Bloomberg

Quand’è che un carico di diesel russo non è un carico di diesel russo? La risposta è quando Shell Plc, la più grande compagnia petrolifera europea, lo trasforma in quella che i commercianti chiamano una miscela lettone.

Il punto è commercializzare un barile di cui solo il 49,99% proviene dalla Russia; agli occhi di Shell, fintanto che l'altro 50,01 per cento proviene da un'altra parte, il carico di petrolio non è tecnicamente di origine russa.

La manovra è alla base di un mercato fiorente e opaco per il diesel russo miscelato e altri prodotti petroliferi raffinati, uno dei tanti che le compagnie petrolifere e i commercianti di materie prime stanno utilizzando per mantenere l'energia russa in circolazione in Europa, soddisfacendo allo stesso tempo l'opinione pubblica che chiede di smettere di sovvenzionare la macchina da guerra di Vladimir Putin.

Siccome l'Europa ha smesso di applicare limiti o sanzioni all'acquisto di petrolio, gas o carbone russi, vendere la nuova miscela è perfettamente legale. Se Shell e altri seguissero alla lettera le regole europee, potrebbero acquistare carichi di origine russa al 100%.

Ma la fusione è uno strumento conveniente per le aziende per dire pubblicamente una cosa (eliminare gradualmente le molecole russe) e farne un'altra (acquistare molte molecole russe).

Nel caso di Shell, la società ha modificato i cosiddetti termini e condizioni generali dei suoi contratti per consentire il blending russo. I nuovi termini dicono (corsivo mio):

“È una condizione di questa offerta e sarà una condizione di qualsiasi contratto risultante che le merci vendute e consegnate dal Venditore non siano di origine della Federazione Russa ("RF") e non siano state caricate o trasportate da RF. Le merci sono considerate di "origine RF" se prodotte in RF o se il 50% o più del loro contenuto (in volume) è costituito da materiale prodotto in RF".

Nel mercato petrolifero, i commercianti sussurrano di una "miscela lettone" - una nuova origine per il diesel che sembra una soluzione alternativa per fornire prodotti russi mescolati con qualcos'altro. Il commercio tipico inizia da Primorsk, una città russa di esportazione di petrolio vicino a San Pietroburgo, e finisce a Ventspils, un porto in Lettonia che ha un grande terminal petrolifero e una grande capacità di cisterne. È lì che avviene la fusione. Ci sono molti altri luoghi in cui si sta verificando la fusione, compresi i Paesi Bassi e il mare aperto, in quelli che i commercianti chiamano trasferimenti da nave a nave. Per molti sul mercato, la miscela lettone è semplicemente un'abbreviazione per qualsiasi miscela che contenga molecole russe, indipendentemente da dove è avvenuta la miscelazione.

La miscela lettone ricorda le backdoor simili utlizzate per il commercio di greggio iraniano e venezuelano sanzionato, che per anni era stato offerto in Estremo Oriente come "miscela malese" o "miscela Singapore". Per Shell, la strategia non è esente da rischi. La società è stata costretta a scusarsi il mese scorso dopo che i suoi commercianti hanno acquistato un singolo carico di greggio fortemente scontato degli Urali russi, innescando una protesta a cui si è unito anche il ministro degli Esteri ucraino accusando la compagnia di trarre profitto dal sangue ucraino.