ECCO COME E’ ANDATO IL PRIMO GIORNO DELLA FASE 2- CALA PER LA PRIMA VOLTA SOTTO I 100 IL NUMERO DI DECESSI - SONO 99 LE MORTI REGISTRATE NELLE ULTIME 24 ORE- DIMEZZATI I NUOVI CONTAGI, SEDICI REGIONI SOTTO QUOTA 15...

Da open.online

I dati del bollettino diramato dalla Protezione civile vedono oggi, 18 maggio, un calo dei nuovi contagi e dei morti da Coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è di 32.007 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Cala il numero delle nuove vittime, e scende per la prima volta sotto ai 100: sono 99 le morti registrate nelle ultime 24 ore (ieri erano 145, due giorni fa 153, tre giorni fa 242 e quattro giorni fa 262).

Continua a scendere il numero delle persone “attualmente positive” al Coronavirus. Un trend in discesa iniziato più di due settimane fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati. A dieci giorni fa risale il decremento record di – 6.939 pazienti. Oggi è stato registrato un -1.798 pazienti (in linea con il dato di ieri, 1.836, e di due giorni fa, -1.883). Il totale degli attualmente positivi al virus è 66.553 (ieri erano 68.351)

I casi totali di persone colpite dal Coronavirus sono arrivati a 225.886 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro Paese. Ieri erano 225.435: l’incremento è di +451 casi in un giorno (ieri il dato era di +675, due giorni fa di +875, tra giorni fa di +789). Sono stati effettuati 36.406 tamponi in 24 ore (ieri il dato era di 60.101 test in un giorno): il totale dei test è dunque arrivato a quota 3.041.366 (ieri era di 3.004.960), per un totale di casi testati di 1.959.373 (ieri erano 1.933.272).

Cala ancora il dato delle persone guarite nelle ultime 24 ore: 2.150 pazienti a fronte dei 2.366 di ieri e di 2.605 di due giorni fa. Il totale degli italiani monitorati che risultano quindi guariti da Covid-19 è a oggi di 127.326 persone. Diminuiscono i ricoveri: i pazienti in ospedale sono oggi 10.207 (ieri erano 10.311). Di questi, 749 sono in terapia intensiva (ieri erano 762, il dato è sceso sotto i mille pazienti per la prima volta sei giorni fa). In calo anche le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 55.597 (ieri erano 57.278).