ECCO COME È STATA CATTURATA L'ORSA ORSA JJ4 – L'ANIMALONE, CHE HA SBRANATO IL RUNNER ANDREA PAPI IN TRENTINO, ERA CON I SUOI TRE CUCCIOLI (CHE SONO STATI LIBERATI) - È STATA FRENATA DALLA NEVE E, ATTIRATA DA FRUTTA E MIELE, È FINITA IN UNA TRAPOLA A TUBO – ORA È RINCHIUSA NEL CENTRO DI RECUPERO FAUNA ALPINA CASTELLER DI TRENTO ASSIEME A M49, "PAPILLON". SU DI LEI PENDE UN'ORDINANZA DI ABBATTIMENTO, PER ORA SOSPESA DAL TAR – LA FAMIGLIA DI PAPI È CONTRARIA ALLA SOPPRESSIONE - RIUSCIRA' A FUGGIRE COME IL RUSSO USS?

La fuga di JJ4 è finita. L'orsa che il 5 aprile ha attaccato e ucciso il runner trentino Andrea Papi nei boschi sopra Caldes in Val di Sole, è stata catturata la scorsa notte a pochi chilometri dal luogo dell'aggressione.

A partire dal fine settimana, grazie anche a una nevicata che ha reso più visibili le sue orme, due squadre di guardie forestali la stavano braccando con i cani alle pendici delle Dolomiti di Brenta. L'animale, forse anche seguito da tre cuccioli di sedici mesi, si era spostato in un'area più impervia e solitaria rispetto al Monte Peller e al fondo della Val di Sole.

La sua presenza era stata infine segnalata nella selva sopra i paesi di Carciato e Dimaro, verso la località Folgarida, in direzione Madonna di Campiglio, a quota 1400 metri. Qui, grazie a orme nella neve e fiuto dei cani, capaci di distinguere le sue feci e le tracce del suo pelo, è finita in una trappola a tubo posizionata nell'area dell'ultimo avvistamento. Immediato, grazie al radiocollare, pur spento da agosto, il suo riconoscimento.

Dalla scorsa notte l'animale si trova nel recinto per la fauna selvatica del Casteller, sopra Trento, che già ospita M49.

Il suo destino, secondo l'ordinanza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è di essere abbattuta. "Avremmo voluto dare questa notizia nel 2020", ha detto Fugatti in conferenza stampa, "quando la Provincia aveva emesso due ordinanze di cattura e abbattimento, ma non l'abbiamo potuto fare. Oggi quindi c'è soddisfazione, ma anche amarezza e tristezza. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare gli esemplari pericolosi in tempi rapidi".

Anche oggi la soppressione di JJ4, dopo il ricorso presentato dalle associazioni animalista Lav e Lac, è però ancora sospesa. Il Tar di Trento venerdì scorso ha autorizzato la cattura ma rinviato l'abbattimento, in attesa del deposito della documentazione completa da parte della Provincia, che certifica l'identità dell'animale e chiarisce le modalità dell'attacco contro Andrea Papi.

[…] il presidente Fugatti ha chiesto al Tar di anticipare la propria convocazione per la valutazione del ricorso animalista, fissata l'11 maggio. Il Tar però ha già rigettato l'istanza: esprimerà il proprio giudizio non il 20 aprile ma nella data già fissata, dell'11 maggio appunto.

Alla luce della cattura di JJ4, dei documenti depositati e del sì di Ispra, l'orsa che ha ucciso Papi potrebbe essere abbattuta presto. "Lo strumento individuato assieme ai veterinari", ha detto Raffaele De Col, capo della Protezione civile trentina, "è l'eutanasia, metodo meno cruento rispetto a uno sparo".

Anche i sindaci delle valli attorno alle Dolomiti di Brenta, dove oggi vivono oltre 120 orsi, sono scesi in campo per chiedere di sopprimere l'animale, minacciando dimissioni in blocco. La famiglia di Andrea Papi invece si è dichiarata contraria alla soppressione, ripetendo solo di "pretendere giustizia per nostro figlio dopo che il progetto Life Ursus è sfuggito di mano alle istituzioni".

A salvare la vita a JJ4, o a rinviare la sua fine, potrebbe essere il nuovo ricorso animalista presentato ieri, o la disponibilità di una riserva ad accogliere l'orsa in sicurezza. Anche su questo il Tar ha già reso noto il proprio orientamento: se una regione italiana, un Paese straniero o un "santuario degli animali" si offrisse per il trasferimento di JJ4, e se questa operazione "non comportasse costi a carico della Provincia di Trento o dello Stato", un'alternativa all'abbattimento si può concretizzare. Dopo la cattura dell'orsa vengono intanto meno in Trentino i pericoli immediati contro la sicurezza pubblica, motivo di grande allarme nelle valli attorno al Brenta. [...]

