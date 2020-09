SCAZZI IN VOLO – DE MARTINO IN AEREO CON CECILIA RODRIGUEZ. LEI GLI FA CAMBIARE POSTO. E LUI VA A SEDERE VICINO A GIULIA DE LELLIS (EX DI IANNONE, STORICO FIDANZATO DI BELEN) - DANDOLATE PER “OGGI”: BENEDETTA PARODI IN RADIO, BORRIELLO DA’ IL DUE DI PICCHE A MILLY CARLUCCI E AL "GFVIP", GAIA, ULTIMA VINCITRICE DI AMICI, SOGNA SANREMO, CAN YAMAN CORTEGGIATO DALLE DUE DONNE PIU’ POTENTI DI MEDIASET. DI CHI SI TRATTA? AH SAPERLO… INDOVINELLO: LEI È UNA PREZZEMOLINA DEL SOTTOBOSCO TV E NEGLI ULTIMI ANNI FREQUENTA CON COSTANZA GLI EMIRATI ARABI E LA TURCHIA PER MISTERIOSI INCONTRI DI LAVORO. CHI È?